Año Nuevo: el Municipio desplegará controles preventivos y de alcoholemia en espacios públicos

El Municipio de Olavarría informó que, al igual que lo realizado durante los festejos de Navidad, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se desplegarán operativos preventivos especiales durante la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, en forma articulada con las distintas unidades operativas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que funcionan en la ciudad.

Según se detalló, el principal punto de intervención será el Parque Mitre y sectores adyacentes, aunque también se reforzarán los controles en zonas de quintas, donde suelen realizarse encuentros y celebraciones privadas.

En ese marco, se llevarán adelante controles vehiculares, que incluirán la verificación de la documentación obligatoria y la realización de test de alcoholemia, recordándose que en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la Ley de Alcohol Cero para la conducción de vehículos.

Asimismo, se informó que estará prohibido el ingreso a espacios públicos con botellas de vidrio y con artefactos de pirotecnia, en el marco de las medidas preventivas dispuestas para evitar accidentes y situaciones de riesgo.

Desde el Municipio se reiteró el llamado a la comunidad para celebrar Año Nuevo en paz, con responsabilidad y en familia, respetando las normas vigentes y las indicaciones de los equipos de control.