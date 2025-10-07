Aprehendieron a un hombre por violar una restricción de acercamiento

En horas de la tarde de este martes 7 de octubre, personal del Comando de Patrulla Olavarría procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años en la calle Juan Montesano al 3600.

El hecho se desencadenó a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre la situación. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el masculino se encontraba en el exterior del domicilio de su expareja, discutiendo con su familia, a pesar de que pesaba sobre él una Prohibición de Acercamiento vigente.

Esta restricción había sido dictada por el Juzgado de Familia N°2 de Olavarría en el marco de una causa caratulada como «Protección Contra La Violencia Familiar».

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanecerá alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°07, a cargo del doctor Christian Urlezaga, que interviene en la causa por Desobediencia.

(En Línea Noticias)