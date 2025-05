Archivan una denuncia por maltrato animal en las jineteadas del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría

En abril de este año se dispuso archivar una denuncia penal que se había formulado en 2023 contra las domas que se realizan en el marco del festival más importante de la provincia de Buenos Aires.

En el año 2023 un grupo de vecinos formuló una denuncia penal contra la organización del Festival Nacional de Doma y Folclore y la Municipalidad de Olavarría dado que se consideró que en el desarrollo de la víctima se registraba maltrato animal durante los días en que se lleva adelante la jineteada.

La denuncia tramitó en una fiscalía local que, en abril de este año, determinó archivar las actuaciones judiciales dado que no existen «elementos suficientes en autos que permitan acreditar la materialidad y autoría o participación de los hechos denunciados.»

Quienes presentaron la denuncia indicaron que durante la realización de la Doma se violan los artículos 2 y 3 de la Ley 14.346.

En esa normativa, el Art. 2 señala: «Serán considerados actos de maltrato: 1° No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, 2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, 3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas, 4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, 5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, 6° Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.»

Asimismo, el Art. 3 expresa que «serán considerados actos de crueldad: 1° Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello, 2° Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad, 3° Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada, 4° Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia, 5° Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones, 6° Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato, 7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad, 8° Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.»

Desde el Ministerio Público Fiscal, para archivar la causa judicial, entendieron que «no ha incumplido con la normativa de mención» y se entiende que lo que sucede en las jineteadas del Festival Nacional de Doma y Folclore, «no encuadra en los artículos mencionados.»

El rechazo a la medida judicial

Desde Activistas por la Liberación Animal repudiaron la decisión judicial que determinó el archivo de la investigación penal y además denunciaron la «complicidad» de la Municipalidad de Olavarría con «el maltrato animal del Festival de Doma y Folclore.»

Desde ALA se recuerda, «hace dos años, varias personas presentamos una denuncia formal contra los organizadores del Festival de Doma y Folklore de Olavarría y contra la misma Municipalidad, por violar la Ley Nacional 14.346 que prohíbe el maltrato animal. Recién ahora nos llega una respuesta oficial, en la que aseguran que “no se infringen los artículos 2 y 3” de dicha ley.»

Para esta Asociación lo resuelto por la Justicia es «una mentira» y explican, «cualquiera que haya presenciado una doma sabe que a los caballos se los golpea, se los somete a estrés extremo, se los deja al sol, sin agua, sin descanso y sin dignidad.»

Agregan, «esta resolución es una muestra más de cómo los gobiernos de turno priorizan los intereses económicos por sobre los derechos de los animales. Porque detrás de estos festivales está la Sociedad Rural, que sigue teniendo poder para silenciar denuncias y normalizar el abuso. Como sociedad debemos seguir luchando para visibilizar estas prácticas crueles que disfrazan de “cultura” lo que en verdad es tortura. Porque ningún espectáculo puede construirse sobre el sufrimiento de otro ser.»

En la proclama final, desde la ALA expresan: «exigimos que se termine con las jineteadas, exigimos que se respete la ley y Exigimos que se respete a los animales».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp