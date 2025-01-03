Ascendieron a casi 70 efectivos policiales de Olavarría

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Lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Seis oficiales principales, desde ahora, revisten el cargo de Subcomisarios.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una importante cantidad de ascensos efectivos de la Bonaerense.

En Línea Noticias accedió este viernes al listado de los casi 60 efectivos de Olavarría que fueron ascendidos.

Uno de los datos que se desprende de los ascensos es que no se concretaron promociones al rango de Comisario aunque seis Oficiales Principales fueron promovidos al grado inmediato superior, es decir, Subomisarios.

Listado completo

A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES PRINCIPALES:

BORGHI JUAN MIGUEL

HERRERA NATALIA

HEINRICH MARISOL

SUAREZ HORACIO ABEL

VITULLO FERNANDO

AHUMADA RICARDO FABIAN

A OFICIAL PRINCIPAL DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES INSPECTORES:

ALVAREZ LUCIANA MARIA BELEN

PEREZ YESICA SOLEDAD

GILEZ, MARCELO ALEJANDRO

LINARES, MARINA SOLEDAD

VEGA MARIA DE LOS ANGELES

FIERRO EMILCE BEATRIZ

A OFICIAL INSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES SUBINSPECTOR:

ROLDAN MARIA ALEJANDRA

A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES:

DUFAU ALDO AGUSTIN

A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES OFICIAL AYUDANTE:

NIELSEN MARIANELA ESTELA

A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON COMANDO  EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE

CABRETON LUZ GABRIELA

A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE

SCHAMBERGER PAMELA SOLEDAD

A MAYOR DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES CAPITANES:

POLICANI MARINA DAISY

MOREIRA DANIELA BETTINA 

MAGNANI, MARCOS RICARDO

ACUÑA RAUL ISMAEL

A CAPITAN DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES PRIMERO:

BAIGORRIA LUIS ALBERTO

GOMEZ JULIO CESAR

 DOMINGUEZ, DANIEL ALBERTO

GUTIERREZ JOSE SEBASTIAN

ZARATE JOSE LUIS

FEOLA JAVIER ISMAR

NUÑEZ JORGE DANIEL

POLICANI MARIA MUÑECA LUZ

HILERO MARIA EVANGELINA SOLEDAD

A CAPITAN DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUENTES TENIENTES PRIMERO:

SOSA CARLOS ALBERTO

A TENIENTE 1º  DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES:

GABICA ALEJANDRO MIGUEL

A TENIENTE 1º DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENEALES LOS SIGUIENTES TENIENTES:

MELGOR MARIEL

A TENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:

QUINTANA MARIA MORA CELESTE

COLMAN STALLDECKER SOLEDAD YANINA

MARTIN NESTOR SEBASTIAN

MASSON CECILIA ELIZABETH

SANTELLAN VANESA NIEVES

A TENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIO GENERALES GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:

MOYANO PATRICIA ALEJANDRA

RODRIGUEZ LORENA PAOLA

DE LEON MARIA NATIVIDAD

ALVAREZ PARRA PAMELA CAROLINA

A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SARGENTOS

JORGE MARIO LUIS

A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES  EL SIGUIENTE SARGENTO

JARQUE MILTON DAMIAN

CABEZON ADRIANA MABEL

A SARGENTO DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES

ROJAS VELASQUEZ FERNANDO JOSE LUIS

DIGERONIMO JACQUELINE ORIANA

CERVINO JULIANA MICAELA

CABRERA MARTINA ANDREA

CEJAS LAURA MICAELA

MARTIN MARIA JOANA

GUARDIA LUCAS ARIEL

CREVATIN CASTEX GONZALO ADRIAN

MASAN DEBORA CLARIBEL

MARTINEZ CINTYA GISSEL

MEDINA GISELE ROSANA

MANDAGARAN MACARENA

BELLENDIER YAMILA

CASTEX FLORENCIA DANIELA

RASTELLI FRANCO SANTIAGO

MUÑOZ ANTONELA LUJAN

ESPINOSA CINTIA MARIEL

DI LORENZO FITTIPALDI MAXIMILIANO

A SARGENTO DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES  LOS SIGUIENTES OFICIALES

LUCERO ESTEFANIA MAGALI

MARILU CONSTANZA

SUAREZ ANIBAL NICOLAS

DE OLASO MARISOL NATALIA SOLEDAD

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