Ascendieron a casi 70 efectivos policiales de Olavarría
Lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Seis oficiales principales, desde ahora, revisten el cargo de Subcomisarios.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una importante cantidad de ascensos efectivos de la Bonaerense.
En Línea Noticias accedió este viernes al listado de los casi 60 efectivos de Olavarría que fueron ascendidos.
Uno de los datos que se desprende de los ascensos es que no se concretaron promociones al rango de Comisario aunque seis Oficiales Principales fueron promovidos al grado inmediato superior, es decir, Subomisarios.
Listado completo
A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES PRINCIPALES:
BORGHI JUAN MIGUEL
HERRERA NATALIA
HEINRICH MARISOL
SUAREZ HORACIO ABEL
VITULLO FERNANDO
AHUMADA RICARDO FABIAN
A OFICIAL PRINCIPAL DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES INSPECTORES:
ALVAREZ LUCIANA MARIA BELEN
PEREZ YESICA SOLEDAD
GILEZ, MARCELO ALEJANDRO
LINARES, MARINA SOLEDAD
VEGA MARIA DE LOS ANGELES
FIERRO EMILCE BEATRIZ
A OFICIAL INSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES SUBINSPECTOR:
ROLDAN MARIA ALEJANDRA
A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES:
DUFAU ALDO AGUSTIN
A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES OFICIAL AYUDANTE:
NIELSEN MARIANELA ESTELA
A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON COMANDO EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE
CABRETON LUZ GABRIELA
A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE
SCHAMBERGER PAMELA SOLEDAD
A MAYOR DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES CAPITANES:
POLICANI MARINA DAISY
MOREIRA DANIELA BETTINA
MAGNANI, MARCOS RICARDO
ACUÑA RAUL ISMAEL
A CAPITAN DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES PRIMERO:
BAIGORRIA LUIS ALBERTO
GOMEZ JULIO CESAR
DOMINGUEZ, DANIEL ALBERTO
GUTIERREZ JOSE SEBASTIAN
ZARATE JOSE LUIS
FEOLA JAVIER ISMAR
NUÑEZ JORGE DANIEL
POLICANI MARIA MUÑECA LUZ
HILERO MARIA EVANGELINA SOLEDAD
A CAPITAN DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUENTES TENIENTES PRIMERO:
SOSA CARLOS ALBERTO
A TENIENTE 1º DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES:
GABICA ALEJANDRO MIGUEL
A TENIENTE 1º DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENEALES LOS SIGUIENTES TENIENTES:
MELGOR MARIEL
A TENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:
QUINTANA MARIA MORA CELESTE
COLMAN STALLDECKER SOLEDAD YANINA
MARTIN NESTOR SEBASTIAN
MASSON CECILIA ELIZABETH
SANTELLAN VANESA NIEVES
A TENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIO GENERALES GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:
MOYANO PATRICIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ LORENA PAOLA
DE LEON MARIA NATIVIDAD
ALVAREZ PARRA PAMELA CAROLINA
A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SARGENTOS
JORGE MARIO LUIS
A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES EL SIGUIENTE SARGENTO
JARQUE MILTON DAMIAN
CABEZON ADRIANA MABEL
A SARGENTO DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES
ROJAS VELASQUEZ FERNANDO JOSE LUIS
DIGERONIMO JACQUELINE ORIANA
CERVINO JULIANA MICAELA
CABRERA MARTINA ANDREA
CEJAS LAURA MICAELA
MARTIN MARIA JOANA
GUARDIA LUCAS ARIEL
CREVATIN CASTEX GONZALO ADRIAN
MASAN DEBORA CLARIBEL
MARTINEZ CINTYA GISSEL
MEDINA GISELE ROSANA
MANDAGARAN MACARENA
BELLENDIER YAMILA
CASTEX FLORENCIA DANIELA
RASTELLI FRANCO SANTIAGO
MUÑOZ ANTONELA LUJAN
ESPINOSA CINTIA MARIEL
DI LORENZO FITTIPALDI MAXIMILIANO
A SARGENTO DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUIENTES OFICIALES
LUCERO ESTEFANIA MAGALI
MARILU CONSTANZA
SUAREZ ANIBAL NICOLAS
DE OLASO MARISOL NATALIA SOLEDAD