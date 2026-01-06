Barrio Isaura: Dos muertos y 37 heridos tras el incendio de un geriátrico

Un incendio de magnitud en un geriátrico ubicado en el barrio Isaura derivó en una tragedia que conmocionó a la ciudad de Olavarría: dos muertos y 37 heridos fue el saldo del siniestro que se inició alrededor de las 21.30 horas en la intersección de las calles 110 y 25 de Mayo.

De acuerdo con la información oficial, en una primera instancia en el lugar se dispusieron ocho unidades del Cuartel Central y más de 40 bomberos, que trabajaron para controlar el incendio y rescatar a las personas afectadas, en su mayoría de avanzada edad.

Las primeras informaciones hablaban de una persona fallecida. Urgente/ Al menos una persona fallecida y varios heridos tras el incendio de un geriátrico

Con el correr de las horas se confirmó la segunda víctima fatal Oficial: Dos personas fallecieron y 37 resultaron heridas tras el incendio de un geriátrico

La primera alerta se recibió a las 21.36 horas y, al arribo de la primera dotación, “el incendio estaba generalizado en el primer piso”, dijo el director de Defensa Civil, Adrián Guevara. Alrededor de la vivienda, sobre calle 110, vecinos del lugar dispusieron de un camión que sirvió de apoyo para que los bomberos pudieran extraer a las personas asiladas que se encontraban en el primer piso de la vivienda, que contaba además con una entrada por calle 112.

Con la emergencia activada y con coordinación de distintas dependencias municipales y provinciales, se desplegó un impresionante operativo que incluyó más de una decena de ambulancias del sistema público y privado de salud, efectivos del Comando de Patrullas, la UTOI y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, coordinada por Elías Quintas.

En la esquina de calle 110 y 25 de Mayo, aprovechando la existencia de un descampado, quienes coordinaban el operativo montaron un lugar especial para garantizar la circulación eficiente de las ambulancias que estaban dispuestas en la zona. Hacia las 22.15 horas, gran parte de las personas que se encontraban heridas y afectadas habían logrado ser evacuadas y se dispuso el inmediato traslado a distintos centros asistenciales: Hospital Municipal, Cemeda y María Auxiliadora.

Más tarde, el director del Hospital Municipal, Fernando Alí, detalló que 25 personas fueron internadas en el Hospital Municipal, 4 en Cemeda y 8 en María Auxiliadora.

El doctor Fernando Alí, en conferencia de prensa, explicó: “En principio, cuando nos da aviso la gente de Defensa Civil, Seguridad y Bomberos, se activan todas las ambulancias de la ciudad bajo supervisión del intendente interino y del intendente que está en uso de licencia, pero estuvieron comunicados todo el tiempo. Tanto el sector privado como el sector público procedieron a dirigirse al lugar y trasladar a los pacientes”.

Allí fue donde se determinó como lugar de internación al Hospital Municipal y a las dos clínicas privadas.

“En el Hospital recibimos 25 pacientes; los 25 tienen diferentes niveles de gravedad, pero los 25 están tratados”, dijo Fernando Alí, quien además confirmó que hacia la medianoche del lunes cuatro de ellos habían sido tratados en la cámara hiperbárica. “La cámara hiperbárica se utiliza para intoxicaciones por monóxido”, explicó.

Además, se confirmó que un Bombero Voluntario fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal y, hasta la medianoche, se encontraba con asistencia respiratoria mecánica.

En cuanto a las heridas, se indicó que la mayoría de los internados sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.