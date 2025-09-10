Cayó una pareja acusada de un robo en el barrio San Vicente Sur

Un hombre de 29 años y una mujer de 20 fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber protagonizado un robo en una vivienda del barrio San Vicente Sur.

El hecho de inseguridad, que no había trascendido, ocurrió hace algunos días atrás y desde ese momento la justicia y la policía buscaban a los delincuentes.

Para concretar la detención de la pareja de delincuentes se realizaron dos allanamientos, uno de ellos con resultados altamente positivos.

Los dos operativos fueron ordenados por la doctora Fabiana San Román, jueza del Juzgado de Garantías N° 1 de nuestra ciudad.

Las fuerzas policiales, primero, se hicieron presentes en una vivienda de Laprida al 100.

En esa vivienda la policía secuestró un automóvil, un equipo celular y un blíster de pastillas. Este último elemento sería clave para la investigación dado que es parte de los elementos robados.

La justicia cree que la mujer detenida fue la autora del robo mientras que el hombre habría cumplido el rol de participe secundario. Más allá de estos primeros indicios, la investigación seguirá su curso en manos de la doctora Mariela Viceconte, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10.