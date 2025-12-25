Choque y vuelco en el barrio Mariano Moreno deja a un conductor hospitalizado



Un impactante siniestro vial se registró al mediodía de este jueves 25 de diciembre en el barrio Mariano Moreno, a escasos metros del centro de salud local. El incidente ocurrió sobre la avenida Sarmiento, cuando un hombre que circulaba en una camioneta Fiat Strada colisionó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada.

Como consecuencia del fuerte impacto contra el vehículo detenido, la Fiat Strada terminó volcando y quedó atravesada sobre la calzada, prácticamente sobre el separador de la avenida.





Dada la proximidad del siniestro con el centro asistencial —apenas 50 metros—, el auxilio fue inmediato. El conductor de la Strada fue trasladado de urgencia a la Guardia de Adultos, donde es atendido por el Servicio de Salud Pública Municipal.



Según las primeras informaciones, el hombre ingresó consciente, aunque presentaba múltiples golpes producto del vuelco y la violencia del choque.



Tránsito interrumpido



Personal policial y de control urbano trabajan en el lugar del hecho. Actualmente, el tránsito por la avenida Sarmiento se encuentra interrumpido en dirección al hospital, en el tramo comprendido entre las calles Moreno y Rivadavia.

Por el contrario, la mano que circula en sentido opuesto se encuentra liberada al paso vehicular, aunque se recomienda circular con precaución por la zona. (En Línea Noticias)



