Confirman la prisión preventiva de un hombre que robó a una jubilada olavarriense
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva del acusado, a quien se le imputa el delito de hurto doblemente calificado, por un hecho ocurrido en la vivienda de una jubilada de Olavarría. El hombre había sido aprehendido gracias al cotejo de huellas dactilares.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó -de manera parcial- la prisión preventiva de un hombre acusado de haber ingresado y robado en la vivienda de una jubilada olavarriense de 79 años.
La resolución fue firmada en Azul en el transcurso de esta semana.
Al imputado se le atribuye el delito de hurto doblemente calificado por escalamiento y por el uso de llave verdadera previamente sustraída, según lo resuelto por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Gustavo Agustín Echevarría y Damián Pedro Cini.
El hecho ocurrió durante la noche, cuando el acusado habría ingresado al domicilio tras escalar un paredón frontal de aproximadamente 1,72 metros de altura. Desde allí retiró un vidrio de un ventiluz, introdujo la mano y tomó un juego de llaves que se encontraba sobre la mesada de la cocina.
Con esas llaves abrió la puerta y accedió al interior de la vivienda. Al retirarse, salió por otra puerta, la cerró con llave y se llevó consigo esas llaves.
La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de una huella dactilar hallada en el vidrio retirado del ventiluz, la cual fue cotejada por la Policía Científica mediante el sistema automatizado de identificación de huellas.
“El informe obtenido a partir del hallazgo de un rastro digital en uno de los paneles de vidrio retirados por el autor del ilícito resulta ser un elemento objetivo contundente, que permite identificar a la persona que manipuló el vidrio y marca que el imputado tuvo contacto físico con el mismo.”
Juez Carlos Paulino Pagliere
Según valoró el Tribunal, se trata de una prueba objetiva y contundente, ya que ni la víctima ni su entorno conocían al imputado ni existía un motivo previo que justificara la presencia de su huella en el lugar.
La defensa había cuestionado la autoría, la calificación legal del hecho y la existencia de riesgos procesales, pero la Cámara consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación y mantener la medida de coerción. En ese sentido, también se ponderaron los antecedentes penales del acusado y la modalidad del hecho, cometido en una vivienda y en perjuicio de una persona mayor.
“Existen plurales, congruentes, trascendentes y unívocos indicios que dan cuenta de la existencia del delito y de la participación del encartado en el mismo, con la probabilidad positiva que esta instancia requiere.”
Juez Carlos Paulino Pagliere
No obstante, los jueces resolvieron descartar la imputación por privación ilegal de la libertad, al entender que no se encontraba acreditado que la jubilada hubiera estado efectivamente impedida de salir de su casa, ya que pudo hacerlo por sus propios medios y pedir ayuda.
De esta manera, se confirmó la prisión preventiva por el delito de hurto agravado, mientras la causa continúa su trámite judicial.
“Las circunstancias del hecho y las características y antecedentes personales del procesado permiten advertir la existencia de indicios vehementes de que el mismo tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.”
Juez Carlos Paulino Pagliere