Confirman la prisión preventiva de un olavarriense que intentó matar a un policía en el barrio Juan M. de Pueyrredón

Este martes por la mañana la Cámara de Apelación en lo Penal del Departamento Judicial de Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense que se encuentra detenido acusado de intentar matar a un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando éste tomaba parte de un operativo.

La decisión de la Cámara Penal de Azul no hace más que confirmar lo ya resuelto el 16 de agosto pasado por el doctor Carlos Eduardo Villamarín, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de nuestra ciudad.

En la decisión de los jueces de Azul además quedó confirmada las imputaciones que pesan sobre el detenido. Primero se lo considera responsable del delito de Lesiones Leves, agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas y daño y además del delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Respecto del intento de homicidio contra el efectivo policial, los jueces indicaron que está probado en está instancia en la que el detenido atacó «al efectivo policial, con un elemento de alto poder ofensivo, un arma de fuego apta para el disparo, cargada con cuatro proyectiles, con la que accionó gatillo, a corta distancia y apuntando hacia su persona, exteriorizando sus intenciones al manifestarle «te voy a matar hijo de puta.»

Según los jueces está claro que el detenido tuvo clara intención «de darle muerte» al policía «no logrando su cometido por cuestiones ajenas a su voluntad.» La bala no salió.

Los distintos peritajes realizados al arma usada en aquel hecho determinaron que la misma se encontraba apta para el disparo.