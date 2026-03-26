Demoran a un adolescente que tenía un arma tipo «tumbera»

Un adolescente de 14 años fue retenido luego de ser sorprendido con un arma de fabricación casera en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Junín y Collinet, donde personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas de recorrida interceptó al menor, quien circulaba portando en sus manos un arma tipo “tumbera”.

Según informaron fuentes policiales, el arma era de color negro, presentaba cinta aisladora y no contaba con marca ni numeración visible, además de encontrarse sin municiones.

Tras la intervención de la UFI N°17, a cargo de la Dra. Viceconte, se dispuso la formación de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

El menor fue entregado a un adulto responsable, continuando el proceso en libertad.