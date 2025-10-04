Desapareció un hombre y el Municipio difunde la averiguación de paradero

La Municipalidad de Olavarría lanzó este sábado una averiguación de paradero de un olavarriense que se encuentra desaparecido.

La búsqueda se encuentra activa aunque, a diferencia de otros hechos, al momento se desconocen mayores precisiones acerca del contexto en que se produjo la desaparición del hombre.

Se indicó que la persona buscada es Alan Daniel Kysilka.

Desde el Municipio se informaron los teléfonos en donde se pueden brindar datos y precisiones que permitan dar con el hombre.