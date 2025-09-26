Dos delincuentes buscados en Tandil y en Puerto Madryn fueron aprehendidos en Olavarría

Uno de ellos fue aprehendido tras cometer un hurto en Olavarría.

En los últimos días, y en distintos operativos, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Olavarría realizaron distintos operativos que terminaron con personas aprehendidas.

En principio, se informó que durante un operativo en el centro de la ciudad se aprehendió a un hombre que instantes antes había sustraído del interior de un local comercial tres cajas de perfumes.

En la misma línea, se informó que este sujeto tenía un pedido de captura activo que oportunamente había emitido el Juzgado Correccional de Tandil a cargo del Dr Poccorena, y otro pedido de Paradero Activo a solicitud de la UFI N°3 de Tandil a cargo del Dr Piotti.

Ahora quedó imputado de Hurto Infraganti.

Por otro lado, en el barrio Villa Mailín los agente de la UTOI lograron otra aprehensión.

Se trata de un hombre que intentó fugarse al ver la presencia policial.

En este caso el sujeto tenía un pedido de captura activo a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal de Puerto Madryn por el delito de Robo.