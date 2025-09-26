El fiscal José Ignacio Calonje investiga a la mujer policía filmada mientras agredía a un menor de edad en Hinojo

El Agente Fiscal José Ignacio Calonje ya investigan los graves hechos que se produjeron en la localidad de Hinojo y que involucraron a policías de la provincia de Buenos Aires.

Desde la UFI N° 24, el fiscal José Ignacio Calonje determinó el delito y calificó la causa como «Abuso de autoridad» e «Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

Tal como informó En Línea Noticias, un video que circula intensamente en redes sociales y fue lo que ha desatado una ola de preocupación y comentarios en la comunidad de Hinojo, partido de Olavarría.

Las imágenes, captadas por un grupo de jóvenes, muestran una violenta detención en las últimas horas en la Plaza de Hinojo, en la que estaría involucrada una agente de la Policía.

En el video se observa a una mujer policía que persigue a un sujeto, presuntamente un menor de edad. La agente porta un arma larga y, durante el proceso de aprehensión, se la ve golpeando al individuo con fuertes patadas. Los testigos que filmaron la situación registraron cómo la mujer patea al sujeto de manera brutal mientras un patrullero de la Subcomisaría de Hinojo realiza maniobras cerca del lugar.

El material audiovisual fue rápidamente viralizado, superando las 50 mil reproducciones en diversas plataformas, generando un fuerte debate sobre el accionar policial.