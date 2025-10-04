El municipio suministro información oficial sobre el asalto al concejal Frías

​El Municipio de Olavarría emitió un comunicado de prensa en la mañana de este sábado 4 de octubre de 2025 para informar sobre un episodio delictivo que tuvo como víctima al concejal y comerciante local Javier Frías.

​El hecho se registró mientras Frías se encontraba realizando una actividad privada particular de reparto en la zona del barrio Independencia, específicamente en las inmediaciones de una despensa ubicada en Azopardo al 1700.

​En ese marco, la víctima fue atacada con un disparo en una de sus piernas, lo que le provocó lesiones a la altura de la tibia. Frías fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde permanece internado. Según el parte médico, su cuadro es clínicamente estable, se encuentra fuera de peligro y está siendo atendido por el personal de salud.

​La investigación del ataque es encabezada por la UFI N.º 7, a cargo del doctor Christian Urlézaga. En las tareas de investigación intervienen también la SubDDI, UTOI, Comisaría Primera y el Comando de Patrullas.

​El Municipio, por su parte, informó que está prestando colaboración en la investigación desde el área de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo Municipal. Se encuentran realizando el relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de establecer los movimientos del agresor, quien, según se indicó, ya estaría identificado.

​Las autoridades informaron que posteriormente se brindarán mayores precisiones tanto sobre la condición médica de Frías como sobre el avance en la investigación de los hechos.

​(En Línea Noticias)