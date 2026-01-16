Incendio del geriátrico: Tras 12 días internado, recibió el alta el bombero Sergio Arévalo

El Municipio de Olavarría brindó una nueva actualización sobre la situación sanitaria vinculada al incendio ocurrido el 5 de enero en un geriátrico sin habilitación provincial ubicado en el barrio Isaura.

En principio, se informó que actualmente son dos las personas que continúan internadas en distintos centros asistenciales.

Desde el área de Salud se precisó que en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” permanece un paciente internado en la Unidad de Terapia Intensiva. En tanto, la otra persona se encuentra en la Clínica María Auxiliadora, alojada en el sector de Terapia Intermedia y sin asistencia respiratoria mecánica.

En las últimas horas se confirmó además una evolución favorable: el bombero voluntario Sergio Arévalo recibió el alta médica luego de permanecer 12 días internado en el Hospital Municipal como consecuencia del siniestro.

Con este nuevo egreso, ya son 38 las personas que recibieron el alta médica desde el inicio de la emergencia, mientras continúa el seguimiento de los casos que aún permanecen bajo cuidados médicos.