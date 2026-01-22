La siniestralidad vial bajó alrededor de un 13% en Olavarría durante 2025

La siniestralidad vial en Olavarría registró una disminución durante 2025, aunque las cifras continúan siendo relevantes. Según datos oficiales, a lo largo del último año se contabilizaron 1.089 hechos viales, lo que representa una baja cercana al 13% en comparación con 2024.

El relevamiento surge del seguimiento que se realiza desde el Centro de Monitoreo Municipal, a partir de los eventos que ingresan por las distintas vías de comunicación habilitadas para emergencias.

En términos generales, las estadísticas permiten dimensionar la magnitud del fenómeno: en la ciudad se produjeron, en promedio, algo más de 90 siniestros viales por mes, lo que equivale a tres accidentes de tránsito por día.

Choques entre vehículos, el tipo de siniestro más frecuente en Olavarría

Del total de hechos registrados, más del 70% correspondieron a choques entre vehículos, con una fuerte incidencia de automóviles y motocicletas.

El detalle de los rodados involucrados arroja la participación de 961 autos, 487 motos, 230 camionetas o utilitarios y 179 bicicletas, entre los ítems más relevantes.

El predominio de este tipo de colisiones se refleja también en las consecuencias de los hechos viales. Durante 2025 se registraron 12 víctimas fatales en siniestros ocurridos en la ciudad.

Además, 576 personas resultaron heridas, aunque solo 26 sufrieron lesiones de gravedad, de acuerdo con los datos oficiales.

Martes y tardes, los momentos con más siniestros viales en Olavarría

El análisis desagregado de la información muestra que los días martes concentran el mayor número de siniestros viales.

En cuanto a los horarios, la franja comprendida entre las 12 y las 18 horas reúne cerca del 35% de los accidentes de tránsito registrados durante el año.

Por último, el informe consigna que, en el marco de estos siniestros, se detectaron 12 alcoholemias positivas, un dato que vuelve a poner en foco la conducción bajo los efectos del alcohol como factor de riesgo.