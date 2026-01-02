Motociclista herido tras un violento choque con una camioneta



Un violento siniestro vial se registró este viernes al mediodía en la intersección de las calles Pourtalé y Roque Sáenz Peña, dejando como saldo a un hombre herido y daños materiales de consideración.



El accidente fue protagonizado por una motocicleta Motomel de 125 cc y una camioneta Ford Raptor. Según las primeras informaciones, el vehículo de menor porte circulaba por la calle Pourtalé cuando, por razones que se intentan establecer, impactó contra el guardabarros trasero de la camioneta, que transitaba por la calle Roque Sáenz Peña.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la moto debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Municipal por una ambulancia del servicio de salud pública.

Fuentes en el lugar indicaron que, en principio, las heridas sufridas serían de carácter leve, aunque se le realizarán los estudios de rigor para evaluar su estado de salud.



En el sitio del siniestro trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, procediendo al corte parcial del tránsito para facilitar las tareas de asistencia y preservar la zona.



Por su parte, la mujer que conducía la camioneta manifestó que el motociclista circulaba a una velocidad elevada, lo que habría impedido que advirtiera su presencia a tiempo para evitar la colisión. (En Línea Noticias)