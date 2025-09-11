Mujer hospitalizada tras un accidente en Del Valle y Antártida Argentina

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la intersección de Antártida Argentina y Avenida Del Valle, en dirección a Pellegrini, dejó como saldo a una mujer herida que debió ser trasladada al Hospital Municipal de Olavarría.

La víctima circulaba en una motocicleta Zanella 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que aún se tratan de establecer, colisionó con un automóvil VW Vento conducido por un hombre.

Si bien el siniestro no tuvo características de gran violencia, una de las piernas de la motociclista quedó atrapada, lo que motivó el pedido de asistencia a los Bomberos Voluntarios de Olavarría. Desde el cuartel central se despachó la unidad 30, aunque finalmente la mujer fue rescatada antes de la llegada de la dotación.

Una ambulancia del Servicio de Salud Pública trasladó a la víctima al nosocomio local para su atención. En el lugar trabaja personal del Comando de Patrullas de Olavarría, mientras el tránsito permanece parcialmente asistido.