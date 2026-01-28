Piden el traslado de Alan Salvaresqui a Mar del Plata para iniciar rehabilitación «urgente»

La madre de Alan Salvaresqui, el adolescente de 15 años que fue víctima de un brutal ataque ocurrido a fin de año, solicitó públicamente que su hijo sea trasladado a Mar del Plata para comenzar un tratamiento de rehabilitación especializada.

El pedido fue realizado a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde explicó la situación médica actual del joven y la necesidad de acceder cuanto antes a un centro adecuado.

El pedido de la familia

En su publicación, Joana, madre de Alan, sostuvo: “Alan fue golpeado y apuñalado por tres personas, quedando con una lesión medular incompleta (se encuentra sin movilidad, postrado en una cama inmóvil del cuello para abajo)”.

En el mismo texto, remarcó la urgencia del tratamiento y el impacto del paso del tiempo: “Alan necesita comenzar cuanto antes un tratamiento intensivo de rehabilitación para tener posibilidades reales de recuperación. Cada día que pasa sin ese tratamiento es tiempo valioso que se pierde”.

Por qué solicitan el traslado a Mar del Plata

Según expresó, el pedido apunta a que el traslado se realice a Mar del Plata por la existencia de un centro adecuado y por la posibilidad de contar con apoyo familiar en ese lugar.

“Solicito con suma urgencia que su traslado sea realizado a la ciudad de Mar del Plata, donde existe un centro adecuado para su rehabilitación y donde, además, cuento con apoyo familiar”, escribió.

Además, explicó que el traslado a Buenos Aires se le dificulta por la situación familiar: “Soy mamá de dos niños más, de 5 y 7 años, que dependen de mí. En Mar del Plata tengo familia que puede ayudarme”.

“Solo pido ayuda y empatía”

En el cierre de su mensaje, Joana pidió acompañamiento en este momento: “Hoy solo pido ayuda y empatía” y agregó: “Alan necesita rehabilitación urgente, y yo necesito poder estar a su lado sin abandonar a mis otros hijos”.

Finalmente, agradeció a quienes puedan colaborar: “Agradezco profundamente a quienes puedan colaborar, difundir o intervenir para que este traslado se concrete lo antes posible”.