Preventiva confirmada para un olavarriense acusado de abuso sexual y distintos hechos de violencia de género

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense imputado en una causa que investiga múltiples hechos cometidos en un contexto de violencia de género, al resolver parcialmente un recurso de apelación interpuesto por la defensa.

La decisión fue adoptada por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Gustavo Agustín Echevarría y Damián Pedro Cini, quienes revisaron una resolución del Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría que había convertido en prisión preventiva la detención del imputado.

Qué resolvió la Cámara

El Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente al recurso, al considerar que uno de los hechos imputados no se encuentra suficientemente acreditado con el grado de probabilidad exigido para sostener la medida cautelar. Sin embargo, confirmó la prisión preventiva por el resto de los hechos investigados, al entender que estos, analizados de manera independiente, justifican la continuidad de la medida de coerción personal.

En ese sentido, la Cámara sostuvo que los hechos no cuestionados por la defensa “arriban firmes a esta instancia” y que se encuentran respaldados por “una suma de elementos de convicción objetivos”, sin advertirse arbitrariedad en su valoración.

Los delitos que se investigan

De acuerdo con la resolución, el olavarriense se encuentra imputado —con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso— como probable autor penalmente responsable de los siguientes delitos: abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado, amenazas, violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma, desobediencia, lesiones leves y daño, todos ellos en concurso real y en un contexto de violencia de género, conforme lo previsto en los artículos 89, 119 párrafo 3°, 149 bis, 150, 183 y 239 del Código Penal.

Uno de los episodios imputados —vinculado a una presunta privación ilegal de la libertad— fue excluido del análisis cautelar por la Cámara, al considerar que no se encuentra debidamente justificado en esta instancia, a partir de la existencia de testimonios que aportan una versión diferente a la relatada en la denuncia.

El análisis sobre los hechos cuestionados

Al analizar el hecho impugnado por la defensa, la Cámara destacó que la secuencia descripta por la denunciante aparece controvertida por declaraciones testimoniales de personas que habrían presenciado lo ocurrido.

En ese marco, el juez Pagliere señaló que dichos testimonios “incorporan una duda sustancial respecto de la forma en que los hechos se sucedieron”, lo que impide tenerlos por acreditados “con el alcance necesario para mantener, a su respecto, la medida cautelar en tratamiento”.

No obstante, el Tribunal aclaró que esta conclusión no invalida ni debilita el resto de los hechos imputados, que continúan sosteniendo la prisión preventiva.

La declaración de un niño y el planteo de nulidad

La defensa también cuestionó la valoración de una declaración testimonial brindada por un niño, alegando que no se habrían aplicado los protocolos específicos para niñas, niños y adolescentes.

Sobre este punto, la Cámara rechazó el planteo de nulidad y recordó que “no existe la nulidad por la nulidad misma”, sino que debe demostrarse un perjuicio concreto al derecho de defensa. Además, precisó que las exigencias del régimen especial de declaraciones anticipadas no resultan aplicables al caso, dado el objeto del testimonio.

En ese sentido, el Tribunal sostuvo que “el incumplimiento de los protocolos o guías no se encuentra normativamente sancionado con nulidad” y que las reglas invocadas tienen por finalidad resguardar los derechos de los niños, no beneficiar al imputado.

Los riesgos procesales y la violencia de género

Al analizar la continuidad de la prisión preventiva, la Cámara puso especial énfasis en los riesgos procesales, recordando que se trata de una medida estrictamente cautelar cuya finalidad es asegurar el normal desarrollo del proceso.

Entre los elementos valorados, se destacó la gravedad de los delitos imputados, la pena en expectativa y el contexto de violencia de género en el que se habrían producido los hechos.

El fallo advierte que la multiplicidad de episodios imputados, las amenazas reiteradas, el uso de armas, las agresiones sexuales, y el incumplimiento de medidas de protección previamente dispuestas, permiten inferir un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y de elusión de la justicia.

En palabras del Tribunal, estas circunstancias evidencian “la probabilidad de que el imputado influya en futuros testimonios de la víctima” y demuestran una resistencia a acatar la autoridad judicial, lo que torna insuficientes otras medidas menos gravosas.

La resolución final

Por todo ello, la Cámara resolvió confirmar la prisión preventiva del olavarriense, excluyendo únicamente uno de los hechos imputados, y dispuso la continuidad del proceso conforme lo resuelto por el Juzgado de Garantías de origen.

La causa continuará su trámite mientras se desarrollan las etapas subsiguientes del proceso penal.