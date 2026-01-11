Rompió el vidrio de un auto, robó un bolso y fue aprehendido a pocas cuadras

Un hombre de 22 años fue aprehendido este domingo tras ser sorprendido luego de romper el vidrio de un automóvil y robar un bolso del interior, en un hecho ocurrido en la vía pública en la zona de Coronel Suárez al 2200, en Olavarría.

Según pudo reconstruir este medio a partir de voceros policiales, el episodio se registró cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un masculino que había dañado un vehículo estacionado y se daba a la fuga con un bolso sustraído.

Personal del Comando de Patrullas Olavarría se dirigió rápidamente al lugar y logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras, en inmediaciones de General Paz al 1800. Al momento de la aprehensión, el individuo llevaba consigo un bolso negro que contenía distintos elementos personales.

Minutos después, la propietaria del automóvil se presentó en el lugar del hecho y constató la rotura de uno de los vidrios del vehículo y el faltante del bolso, que luego fue recuperado en poder del aprehendido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para el relevamiento correspondiente, mientras que el acusado fue trasladado a la comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como robo y es investigada por la UFI N.º 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.