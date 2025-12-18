Se realizó una quema de estupefacientes en el crematorio Pinos de Paz

En la mañana de este jueves, se llevó a cabo un importante procedimiento de destrucción de estupefacientes en las instalaciones del crematorio Pinos de Paz, en Olavarría. La medida consistió en la incineración de sustancias que habían sido secuestradas en diversos operativos realizados por dependencias policiales de la región.+1

El ayudante fiscal Juan Mañero dialogó con En Línea Noticias y brindó detalles sobre la naturaleza de este procedimiento, destacando que el destino final estipulado por ley para estas sustancias es siempre su destrucción total.

Origen de las sustancias y causas judiciales

La droga incinerada proviene de procedimientos efectuados por la delegación de Drogas Ilícitas de Olavarría, la Subcomisaría de Sierra Chica, y dependencias del partido de La Madrid, incluyendo la Patrulla Rural de esa localidad y la zona de San Jorge.

Mañero precisó que la sustancia destruida corresponde a más de 200 causas judiciales diferentes. El material secuestrado tiene diversos orígenes: Procedimientos por consumo en la vía pública, Allanamientos en el marco de investigaciones por comercialización, Causas que ya cuentan con sentencia y condena firme. Importantes secuestros realizados en las unidades penales de Sierra Chica durante las requisas a visitas.

Transparencia y tipos de droga

En cuanto a las sustancias eliminadas, el ayudante fiscal detalló que se incineró marihuana, clorhidrato de cocaína, drogas sintéticas y hongos.

Para garantizar la transparencia del acto, el procedimiento contó con la fiscalización de personal de la Fiscalía y de las dependencias policiales involucradas. Según explicó Mañero, previo a la llegada al horno, se realiza una verificación administrativa de cada causa y un chequeo de las actas correspondientes para asegurar que todo el material ingresado sea el que efectivamente debe ser destruido.

Finalmente, el funcionario agradeció la colaboración de Coopelectric y el personal de Pinos de Paz por facilitar las instalaciones, señalando que el objetivo es realizar estas quemas de forma anual para liberar espacio en los depósitos de las dependencias policiales. (En Línea Noticias)