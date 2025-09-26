Sorprendieron a un olavarriense cuando vendía cocaína

Un exitosa investigación tuvo su punto culmine en las últimas horas con la detención de un olavarriense dedicado a la comercialización de estupefacientes.

Según se informó de manera oficial este olavarriense estaba siendo investigado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la ciudad de Olavarría desde el mes de mayo de este año.

La causa penal fue dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 19 a cargo del doctor Christian Urlezaga que fue orientando las tareas investigativas que permitieron darle veracidad a los hechos.

Fue así que en las últimas horas se ordenaron distintas medidas entre ellas la detención del hombre y un allanamiento en su vivienda.

En la tarde del jueves los detectives de Drogas Ilícitas interceptaron al hombre en la vía pública en momentos en que el sujeto se disponía a venderle cocaína a uno de sus clientes. En ese operativo se logró el secuestro de seis envoltorios conteniendo la sustancia ilícita, dinero en efectivo y un teléfono celular.

De forma simultanea el personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, juntamente con el apoyo del Grupo Departamental GAD, realizaron dos allanamientos en calle Líbano al 1100, viviendas relacionadas con el sujeto.

Allí se logró el secuestro de más de cocaína y telefonía celular.

Tras el operativo y sus resultados, el fiscal Urlezaga dispuso la aprehensión del hombre quien, ahora, se encuentra a disposición de la justicia a la espera de ser trasladado a alguna dependencia del servicio penitenciario bonaerense.