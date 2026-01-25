Un hombre resultó herido tras una confrontación en el barrio Hipólito Yrigoyen



Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) acudieron este sábado a una vivienda ubicada en la calle Grimaldi al 4200, en el barrio Hipólito Yrigoyen, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un hombre de 35 años, quien presentaba lesiones punzo cortantes de consideración en la zona del abdomen y la espalda. Una unidad del SAME trasladó al herido al centro de salud local, donde ingresó a quirófano con riesgo de vida para ser intervenido quirúrgicamente.

Según el reporte oficial, el hecho se habría originado durante una disputa entre el hombre herido y su pareja. En ese contexto, el hermano de la mujer, un hombre de 40 años, intervino y le ocasionó las lesiones con un arma blanca.

Se informó que el agresor posee un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud provincial. En el caso tomó intervención la Dra. Sandra Cabral, titular de la instrucción en turno, quien dispuso que no se tomen medidas restrictivas de la libertad contra el imputado por el momento.

Asimismo, la fiscalía ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a los presentes en el inmueble y el trabajo de la Policía Científica en el lugar. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría de la Mujer y la Familia por competencia. (En Línea Noticias)