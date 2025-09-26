Un olavarriense fue condenado a cinco años de prisión por distintos hechos de violencia de género

En la sentencia que recayó contra el hombre hay tres mujeres víctimas, dos de ellas policías.

A través de los cada vez más usados Juicio Abreviados, una Jueza de la ciudad de Azul condenó a un olavarriense de 31 años a cinco años de prisión por distintos hechos de violencia de género ocurridos en Olavarría entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2024 en nuestra ciudad.

Ph: María Alejandra Raverta, jueza de Azul . – foto Archivo

Al olavarriense lo hallaron autor penalmente responsable de los delitos de Amenazas Simples y Lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y Amenazas Coactivas y Lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género y Amenazas Simples

En la causa penal y en la sentencia figuran tres mujeres víctimas, dos de ellas policías que intervinieron en la atención de una emergencia.

Quedó probado

En primera instancia quedó probado en el expediente que el 30 de junio en horas de la noche, este olavarriense que ahora fue condenado perpetró distintos hechos de violencia dentro de un departamento del barrio FONAVI donde convivía con una de sus víctimas. «Te voy a matar, te voy a prender fuego la casa», fue una de las tantas amenazas que espetó el hombre quien, además, ahorcó a su víctima y le provocó lesiones leves.

También quedó probado que, el 2 de julio, el hombre – otra vez dentro de la misma vivienda – intentó que su víctima saliera del departamento y para eso ejerció violencia y además la retuvo tras amenazarla con un cuchillo.

Tras ese hecho intervino personal policial de Olavarría quienes lograron ver durante el procedimiento como el hombre ejerciendo fuerza intentaba ingresar nuevamente a su víctima al interior del departamento.

Allí fue cuando amenazó a dos mujeres policías que eran parte de la atención de la emergencia. «Váyanse de acá porque van a terminar mal, las voy a cagar a puñaladas», grito el ahora condenado.

«Ha logrado probarse los días en los cuales acontecieron, los lugares, el horario aproximado, las lesiones ocasionadas a la víctima y el empleo de frases intimidantes para atemorizarla a ella y a las funcionarias policiales que acudieron en su ayuda al lugar», dijo la doctora Alejandra Raverta que fue quien dictó la sentencia contra este hombre.

El hombre condenado fue identificado en el expediente como Jesús Ángel David Bustamante.