Un olavarriense irá a juicio por graves hechos de violencia de género ocurridos el año pasado

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la elevación a juicio de una causa por violencia de género, al rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa de un olavarriense imputado por amenazas agravadas, lesiones y coacción, en un contexto de violencia familiar y de género.

La decisión fue adoptada por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Gustavo Agustín Echevarría y Damián Pedro Cini, quienes ratificaron lo resuelto por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría.

El planteo revisado por la Cámara

El juez de Garantías había rechazado el pedido de sobreseimiento y dispuesto la elevación de la causa a juicio. Contra esa decisión, la defensa sostuvo que existían contradicciones probatorias, una valoración arbitraria de los testimonios y una incorrecta aplicación del agravante de violencia de género, entre otros planteos.

La Cámara analizó los argumentos defensivos y concluyó que no se configuran los extremos que habiliten el sobreseimiento en esta etapa del proceso, y que las cuestiones introducidas deberán ser debatidas en un juicio oral y público.

Qué se investiga en la causa

De acuerdo con la resolución, los hechos investigados habrían ocurrido el 24 de junio de 2024 en la ciudad de Olavarría, en un contexto de violencia familiar y de género.

Según surge de la denuncia inicial y de las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, el imputado habría protagonizado episodios de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, reiteradas en al menos dos oportunidades, además de agresiones físicas que derivaron en lesiones leves, y conductas intimidatorias destinadas a condicionar la voluntad de otras personas de su entorno.

Las lesiones fueron certificadas médicamente, y la investigación se completó con pericias médicas, psiquiátricas y un informe victimológico, elementos que, valorados en conjunto, permitieron tener por acreditada la existencia de los hechos con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso.

La decisión judicial

Al resolver, la Cámara sostuvo que la prueba reunida presenta coherencia y congruencia, y que las supuestas contradicciones señaladas por la defensa no alcanzan a desvirtuar la hipótesis acusatoria, sino que, en todo caso, deberán ser examinadas durante el debate oral.

En ese marco, el Tribunal resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar la elevación a juicio por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (dos hechos), lesiones leves doblemente agravadas y coacción, todos ellos en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género.

La causa continuará ahora su trámite ante el tribunal oral que resulte competente, donde se definirá la responsabilidad penal del imputado.