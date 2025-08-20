Video: Un delincuente entró a una ferretería, robó y forcejeó con el empleado

Sucedió en un comercio ubicado en el barrio CECO.

Un comerciante mostró su indignación en la tarde de este miércoles luego de que un delincuente ingresara su ferretería y robara distintos elementos.

El hombre se movió con total tranquilidad en el comercio mientras tenía consigo una mochila.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad y sucedió alrededor de las 19.15 horas.

Para buscar «despistar» al empleado el sujeto de manera permanente buscó interactuar con el trabajador hasta que logró alzarse de distintos elementos. Más allá de eso, el empleado logró advertir el robo e intentó retener al delincuente aunque éste se logró evadir.

Al mostrar el video y la secuencia del hecho, el comerciante dijo: «está rata nos acaba de robar».