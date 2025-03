Apertura de Sesiones: El discurso completo del Intendente Maximiliano Wesner

Sr, Presidente del Concejo Deliberante de Olavarría; concejales, referentes de todas las Instituciones de Olavarría, vecinos y vecinas de ciudad. Buenas tardes a todos.

Estamos cumpliendo 15 meses de haber asumido en la gestión Municipal. Durante este tiempo pudimos, con mucha responsabilidad y dedicación, delinear una forma de gestionar congruente con nuestros principios, adecuándonos a la realidad adversa y cambiante del momento, respetando siempre el espíritu de lo que venimos proponiendo a los olavarrienses.

Estos casi 450 días de gestión se enmarcan en un contexto complejo, atravesado por un signo de este período como es la recesión económica que sufren nuestros vecinos y que se expresa más crudamente en problemáticas sociales que derivan en un clima de violencia y crispación.

Quienes tenemos responsabilidades políticas e institucionales debemos utilizar un lenguaje claro y con el mayor grado de objetividad posible. Nuestra palabra tiene un valor y un peso que tiene que ser considerado por su dimensión y lo que genera en la conducta de otros.

Las redes sociales hoy son el ámbito donde se debate lo público, con reglas todavía en constante estudio y análisis, en donde se disputa una agenda diaria de temas de interés.

Esta realidad nos ofrece una agenda fragmentada, de intereses distintos y demandas particulares para con el Estado Local. Estas nuevas condiciones requieren de una presencia cotidiana de la gestión en el territorio, de mucha escucha y de nuevas experiencias en los canales de comunicación y de nuevas herramientas en la administración de la gestión, un comportamiento transparente, ágil, moderno, cercano y austero por parte del gobierno.

Hay que decir que cambió la forma de comunicarse, cambió la forma de informarse, cambió la forma de relacionarse, cambiaron los modelos de vida y la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, también deben ponerse en tela de juicio aquellos formatos de gestión propios de otro momento social, institucional y cultural.

La dirigencia en general, pero la dirigencia política en particular y específicamente quienes tenemos responsabilidades institucionales en el Municipio, tenemos que asumir que nuestra sociedad y nuestra ciudad sufrieron cambios estructurales que deben comprenderse, que deben asumirse e inmediatamente encontrar el reflejo necesario para construir nuevos dispositivos institucionales de gestión.

Nuestras comunidades requieren del ejercicio de la política empática y conductas amigables, sobre todo en contextos de crisis, momentos de tensiones o situaciones adversas. Nos eligen para construir propuestas, tender puentes y acompañar.

Cuando nuestra gente la está pasando mal no deberían ocupar el primer plano las diferencias partidarias, sino que debería haber una suma de voluntades capaces de ayudar al otro desde las diferentes perspectivas o conceptos a los que uno adhiera.

Tenemos el desafío de elevar la calidad del ejercicio cotidiano de la dirigencia y fundamentalmente en la representación genuina de los reales intereses de nuestra comunidad.

Si no nos detenemos a reflexionar sobre este ejercicio, estaremos haciendo un gran daño a nuestro sistema democrático, cuyo cimiento es la actividad política, como práctica genuina de representación. Sin política no hay representación, sin representación de los intereses de nuestra comunidad no hay democracia.

Las críticas y observaciones que todos ejercemos sobre otros, deben pasar a un segundo plano ante la adversidad.

Los primeros meses fueron de suma importancia para conocer con mayor detalle el estado de situación municipal para sobre esa base tomar las mejores decisiones.

A estos cambios hay que agregarle una crisis ambiental y climática, de la cual hemos sido testigos en reiteradas ocasiones y que tiene un efecto más profundo en los sectores más vulnerables, a los cuales debemos responder con rapidez.

Desde iniciada nuestra gestión la ciudad sufrió las consecuencias de 4 temporales que generaron una importante inversión en materia de asistencia, recursos humanos, reparación de caminos, reconstrucción de edificios escolares e infraestructura de servicios. Ante estos hechos es importante destacar el apoyo que hemos recibido primero de los vecinos, las instituciones y empresas del Partido que desde el minuto uno llamaron y se sumaron a los equipos de abordaje, por otro lado al Gobierno de la Pcia de Buenos Aires que mediante los diferentes ministerios se pusieron a disposición y respondieron ante cada requerimiento. Fundamentalmente desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Es imposible describir estos meses de gestión sin dejarle en claro a todos los vecinos de Olavarría que el modelo económico actual atenta contra la mayoría de los intereses de los actores de la ciudad.

Y en esto quiero ser muy claro y preciso, se los digo como Intendente de todos los olavarrienses. Si no se promueve la Obra Pública se daña el entramado productivo de nuestra ciudad, la cual tiene en el centro de la escena la producción de cemento, cal, piedra, las empresas de transporte y cientos de PYMES satélites que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Pero no lo digo yo, durante los últimos días el titular de la Cámara de la Piedra expresó: “Estamos ante la peor crisis de la historia de la minería nuestra”.

Por otro lado, no creemos en un modelo que promueva la especulación financiera, e incentive a nuestros jóvenes a aferrarse a la idea de ganar dinero rápido y fácil, ya que va en contra de la tradición productiva y de trabajo que supo identificar a Olavarría.

El impacto de la paralización de la obra pública en Olavarría desencadenó serios problemas en nuestra economía, afectando de manera directa al sector minero, pero también impactando en el empleo, el transporte, el comercio y la economía en general.

A diferencia de otros momentos de crisis, incluso durante la pandemia, la actividad minera nunca se había detenido completamente, conservando una posición de estabilidad relativa.

Ante este escenario, las mineras comenzaron a reducir horas de trabajo y salarios, llegando incluso a verse obligadas a despedir a aproximadamente 200 trabajadores, lo que representa una pérdida de circulación mensual cercana a 300 millones de pesos en la economía local.

La caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo también golpean de lleno al comercio y otros sectores de servicios en la ciudad.

Me gustaría que reflexionemos juntos frente a la siguiente pregunta. Los comercios de materiales de construcción que funcionan en nuestra ciudad, ¿Por qué mejorarían sus ventas sin obra pública y con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores?

Las empresas de transporte local, ¿Cómo tendrían mayor cantidad de fletes sin obra pública y con caída sostenida de la actividad?

La construcción en el ámbito privado, ¿Por qué motivo se reactivaría si construir es más caro que comprar, y además los sectores medios, que aún sostienen trabajo se ven imposibilitados de ahorrar para construir o ampliar su casa?.

Si se alienta la importación de productos de manera indiscriminada, porque se verían beneficiados los consumidores. ¿Cuáles serían los ingresos de esas personas para poder comprar? Si para hacerlo antes tendrían que ser trabajadores, probablemente en un modelo en el que las PYMES quiebren.

Como autoridad de la ciudad, voy a defender los puestos de trabajo de mis vecinos, y vamos a seguir pidiendo por la reanudación de obras, y sobre todo vamos a hacer protagonistas en la discusión de un nuevo modelo productivo nacional, que tenga a nuestras PYMES como factor clave del desarrollo. Argentina no puede, ni merece, olvidar que son las PYMES y las empresas familiares las que generan trabajo, riquezas e inversión real.

Conformamos un equipo de gestión de mucho compromiso, con quienes compartimos una extraordinaria y ardua experiencia de trabajo, que es sumamente gratificante pero también muy desafiante para lo que viene.

Es un honor para mí detenerme en esta mención y destacar el trabajo incansable de funcionarios y empleados municipales que con enorme responsabilidad se brindan día a día con total vocación de servicio público en cada una de sus tareas.

Ya lo mencioné en mi primer discurso de apertura de sesiones y vale remarcarlo nuevamente. Al asumir la gestión, nos encontramos con un municipio que arrastraba un enorme déficit económico.

El estado económico y financiero del municipio al 10 de diciembre de 2023 arrojó un déficit que superó los 3.100 millones de pesos, equivalente a casi el 13% del gasto ejecutivo. Y también resalté en aquella oportunidad que debíamos sumarle lo que llamamos “déficit oculto”.

Dada esta situación, este período de gestión estuvo indefectiblemente marcado por la necesidad de trabajar y sentar bases que permitan de a poco revertir esta situación y recuperar así la capacidad de intervención del municipio, protegiendo al máximo cada uno de los recursos.

Desde el primer día de nuestra gestión nos pusimos a trabajar en el saneamiento económico de la Municipalidad porque sabíamos que debíamos comenzar desde el día cero con el análisis exhaustivo de los gastos corrientes, desde los más significativos hasta los menos, siempre entendiendo que cada peso optimizado era estrictamente necesario para volcarlo a las prioridades definidas, incluyendo la recomposición de la paritaria atrasada durante el año 2023.

Así podemos mencionar que desde la revisión de cada uno de los contratos y posterior renegociación o cambio de proveedor, hemos redireccionado un total de 1.200 millones de pesos al fortalecimiento de servicios a la comunidad, mediante la mejora del salario de los trabajadores, la compra de equipamiento y hasta la creación de nuevos dispositivos de gestión que brindan nuevos servicios. Lo hicimos auditando, revisando y reestructurando:

-El servicio de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos.

-El servicio de gestión y mantenimiento del Cementerio Loma de Paz.

-El servicio de higiene urbana y complementarios.

-El servicio de mantenimiento de alumbrado público.

-El incremento del número de proveedores municipales que permitió mejorar la oferta con baja de precios en las contrataciones.

Los ejemplos continúan y son más, pero todos tienen el mismo común denominador, que consiste en el trabajo en conjunto y análisis detallado de cada estructura de costos, de cada servicio tercerizado analizando la posibilidad de prestarse con fuentes de trabajo municipal, la amplitud de ofertas, el pago en tiempo y forma, que constituyen un círculo virtuoso en la eficiencia de la gestión.

Conscientes que el incremento de los recursos era estrictamente necesario, es que este 2024 nos encontró trabajando en numerosas cuestiones relacionadas con lograr incrementos de la recaudación, a saber:

– La liquidación de los derechos de ocupación de espacios públicos (a través de relevamientos que realizó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos),

– Derechos de construcción de los parques eólicos, con cambios en las metodologías de cálculo en pos de mayores ingresos.

– Cruces de las bases de datos con la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) con fuerte impronta en la fiscalización, y con resultados notorios a partir de ello.

– Altas tributarias en materia de la Tasa de Servicios Urbanos, por un total desde el inicio de la gestión de 1.273 cuentas abiertas catastralmente y con el alta tributaria correspondiente.

– Altas tributarias de la Tasa de Seguridad de Higiene para empresas extralocales, proceso iniciado en 2024 y que continúa con una fuerte impronta durante el presente.

En estos 15 meses, buscamos transparentar la gestión de gobierno. Ser transparente significa mucho más que estar en un ranking de una ONG. En este punto vale aclarar que durante 2024 se sostuvo la carga de datos abiertos en el portal del municipio. No porque esperemos estar primeros en un ranking; sino porque creemos en el acceso a la información y la posibilidad de consulta por parte de la ciudadanía. Con el mismo criterio se han respondido pedidos de informes solicitados por este mismo Concejo.

Quiero una transparencia donde realmente cualquiera pueda conocer cómo se realiza un procedimiento administrativo, donde los mismos sean iguales para todos y no haya diferencias ni amiguismos. Donde ser transparente signifique estar cerca del vecino, no aprovechar la gestión para intereses personales, y poder dar respuestas claras cada vez que se las solicite.

Lo dijimos y lo cumplimos, a lo largo del primer año realizamos junto a cada equipo una extensa auditoría, para que quede un registro de la situación con la que nos encontramos y para que lo sepa la comunidad, que es a quien nos debemos.

En esa línea también fuimos revisando punto por punto la plataforma que es mucho más que una hoja de ruta, es un contrato con la comunidad, y de la que también voy a rendir cuentas cuando hable de cada área.

En este primer año iniciamos un trabajo consciente de revisión y ajuste de los procedimientos internos. El objetivo es alcanzar la trazabilidad de lo que hacemos, que cada programa que ejecutemos, acción que implementemos, se pueda reconstruir desde su inicio, y que desarrollar una política implique también generar los datos que nos permitan seguir trabajando. Esto, que parece una obviedad, muy pocas veces se hace en el Estado y Olavarría no era una excepción.

Nuestra convicción radica en un trabajo que tiene que darse en el marco de un proyecto de ciudad, donde el municipio es un actor clave y cada área del mismo cumple una función muy importante en el desarrollo de la ejecución de las decisiones. Necesitábamos recuperar la autoridad institucional de cada área, basada en el trabajo, el compromiso y la capacidad de respuesta al vecino.

Desde este lugar es que nosotros venimos trabajando manteniendo una línea coherente con lo que le fuimos proponiendo a los vecinos de la cudad, siempre con la misma vocación de escucha permanente, “BARRIO POR BARRIO”, cumpliendo con lo que decimos y con lo que nos comprometimos. Por supuesto, hay muchas cosas que aún no se ven plasmadas, pero no tengan dudas que las vamos a ir llevando a cabo en el marco de una planificación de esta gestión que dura 4 años.

Antes de comenzar a detallar por área el trabajo realizado y lo que tenemos pensado implementar este año, quiero contarles que además voy a ir describiendo lo que ya hemos concretado de nuestra Plataforma electoral, rindiendo cuentas de lo que nos comprometimos hacer en cuatro años.

SALUD

Asumimos esta gestión municipal con el compromiso de que la salud es lo primero. Y desde ese lugar enfocamos el trabajo para abordar las problemáticas de un sistema de salud con graves falencias estructurales pero fundamentalmente de gestión, que durante este primer año lo vimos en distintas áreas. Por eso es que desde el Consejo de Salud Municipal se trabajó en la generación de un Plan Director que aborde la salud desde una mirada integral que es fundamental a la hora de decidir sobre una obra, adquirir tecnología y definir cada política sanitaria.

En este tiempo, se abordaron graves problemas de infraestructura en el Hospital Municipal, en los Hospitales de las localidades y en los CAPS. También nos encontramos con una tecnología médica obsoleta, con aparatología que debió actualizarse hace más de diez años.

Cada vecino tiene derecho a una salud pública gratuita de calidad, y estamos garantizándola, por eso eliminamos el arancelamiento: después de 40 años, eliminamos el arancelamiento y los carnets hospitalarios a las personas con cobertura pública exclusiva. De este modo garantizamos el acceso a la salud en el Hospital Héctor Cura, en los hospitales serranos y en los CAPS.

Este fue nuestro compromiso con los olavarrienses, y en un año de trabajo, ordenando las cuentas municipales y priorizando el trabajo en salud, se tomaron las definiciones necesarias para que no se le cobre más a los vecinos y vecinas de Olavarría.

De esta manera, ningún vecino más deberá acreditar su “condición social” para acceder al sistema de salud y mucho menos abonar por prestaciones en el sistema público.

Hemos articulado con efectores privados y obras sociales conforme lo decíamos antes de ser gestión: La integración y el complemento de la gestión, entre estos actores, deben tener como objetivo garantizar la vida sana de la población y el acceso pleno a la atención de la enfermedad.

En consecuencia, desde el Municipio de Olavarría diseñamos el “Programa Municipal Público-Privado para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Personas Mayores y Acceso a Resolución Quirúrgica”, a partir de la firma de un convenio que involucró al Hospital Municipal “Héctor Cura”, el Instituto Médico, Clínica María Auxiliadora, Sanatorio CEMEDA, Región Sanitaria IX, el Hospital de Oncología Provincial y PAMI.

En ocho meses de implementación se realizaron un total de (170) intervenciones quirúrgicas reduciendo drásticamente la lista y donde el tiempo de espera de las cirugías programadas se redujo de cuatro años a seis meses en todo concepto (obras sociales y cobertura pública exclusiva).

En la misma línea, desde el municipio hemos coordinado esquemas de atención y optimización de los recursos humanos como tecnológicos, enfocados en los objetivos de una población sana y no en la mercantilización de la medicina.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido con el servicio de Neonatología. A través de la firma de un convenio logramos la reapertura de este servicio en la Clínica Cemeda, para la prestación en forma conjunta del servicio de Neonatología y Terapia Intensiva neonatal.

Lo que nos permite compartir con mucha alegría historias como la de las trillizas Sara, Emilia y Juanita, que recientemente y luego de 50 días en la neo fueron dadas de alta y ya están en Colonia Hinojo junto a su familia.

En la misma línea concretamos un convenio con CORPI para rehabilitaciones que permite la cobertura de pacientes del Hospital con patologías complejas o crónicas.

Implementamos el Programa “Promotores de Salud” el cual nos permite contar con un nexo entre la comunidad barrial y el primer nivel de atención. Actualmente son 22 promotores, formados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que se encuentran distribuidos en los CAPs y el Hospital Héctor Cura.

También descentralizamos especialistas en los centros de atención primaria de la salud: Ampliamos la cobertura de los servicios de psiquiatría, traumatología y laboratorio.

Hemos concretado la Promoción y Prevención en Instituciones Intermedias: Realizamos capacitaciones en RCP, manejo de primeros auxilios y vacunación en 45 escuelas primarias y secundarias (estatales y privadas) del partido, alcanzando a 3.850 estudiantes, 90 docentes y no docentes, involucrados en 225 talleres.

Fueron 90instituciones las alcanzadas con las campañas de prevención realizadas.

Se realizaron 7 campañas de salud sexual y reproductiva.

Se llevaron a cabo 33 capacitaciones al personal de salud de los equipos de APS incluyendo promotores/as, en tematicas relacionadas a RCP, cannabis, prevenciòn del suicidio infantil, dengue, salud bucodental, lactancia, Ley Micaela, residuos patogénicos, limpieza institucional, taller de bioseguridad, etc.

Así como también se realizaron 30 jornadas de salud en el marco de diversas actividades como los bonaerenses, controles de verano, en piletas, adultos mayores, infancias, centros de día, alcanzando un total de 2.000 personas.

Concretamos el Programa de Atención a las infancias con dificultades de aprendizaje, esta iniciativa surge debido a la prevalencia de trastornos del aprendizaje sin la adecuada y oportuna intervención del servicio de salud.

Por otro lado y además de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la plataforma hemos atendido en el 2024 140.000 personas en atención primaria.

Ni bien asumimos en el primer mes de gestión diseñamos un Plan de recuperación de la infraestructura hospitalaria de manera urgente, el Hospital Héctor Cura tenía un solo quirófano en condiciones. Repito, un solo quirófano en condiciones para una ciudad de la dimensión de Olavarría. Inmediatamente realizamos el acondicionamiento de las áreas quirúrgicas con recambio de tecnología incluido, reparación de los quirófanos 2 y 4, obras de quirófano 6 y conexión de guardia adultos con el quirófano 4. Asimismo se amplió el horario de atención de todos los quirófanos hasta las 18hs

En cuanto a la infraestructura en Atención primaria, lo encontramos casi en el olvido teniendo que invertir en obras de mantenimiento, de pintura y arreglo de techos en los CAPS 1, 3, 5, 6, 14,16,18, 25, 26 y CIC. Había y hay espacios que no fueron intervenidos y mantenidos por más de ocho años, por eso tenemos la obligación de tenerlos presentes y cumplir con ellos.

En agosto junto a la comunidad inauguramos la obra de ampliación del CAPS N° 7, una obra que se inició en el 2022 y que nos comprometimos a finalizar.

En relación a la aparatología médica, en este primer año de gestión relevamos que el sistema de salud de Olavarría tiene un alto déficit del equipamiento y una tecnología médica que requiere una gran inversión económica debido a la falta de recambio tecnológico y al correspondiente mantenimiento que no fue realizado en su debido momento.

Ante esa situación, comenzamos con la compra de aparatología de alta prioridad; adquirimos equipamiento para nuevos sectores de internación; y equipos de soporte para áreas críticas y de guardia. Estamos en proceso de adjudicación de un equipo de frío-calor para la nueva sala de internación del Hospital Cura por 26 millones de pesos, próxima a inaugurarse.

Además se registró un déficit de prestaciones relacionadas a pediatría, sumamos las especialidades de Endocrinología, Hematología y Traumatología en el sistema público de salud local pediátrico, además de especialistas odontológicos en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar. Hoy podemos decir que comenzamos a dar respuestas para garantizar el servicio pediátrico en esas especialidades.

Llevamos adelante el Programa odontológico “Más Salud”, de prótesis dentales, para dar respuesta a una lista de espera de 300 pacientes en el área de Odontología.

Durante el 2024, desde la actual gestión junto a los equipos asistenciales, administrativos, jefes de unidades de cada servicio, se concretó el Plan Director de Gestión del Hospital, que responde a un modelo por cuidados progresivos centrado en el paciente. Hacía doce años que nuestro Hospital no contaba con este instrumento.

El Plan Director, aparte de lo que tiene que ver con obras estructurales y recursos humanos, también tiene un plan de adquisición de tecnología médica. En este sentido se tomó en cuenta todo el aporte de jefes de servicio, de médicos asistenciales en contacto directo con el paciente, y se priorizaron los diversos equipos.

Dentro de este Plan se conformó un Plan trienal de Inversión de aparatología:

En esta primera etapa ya realizamos una inversión superior a los 250 millones de pesos y adquirimos un Ecógrafo multipropósito (que renueva el anterior que tenía 15 años de antigüedad); un Arco en C de Equipo intraquirúrgico (reemplaza al anterior que tenía 14 años de antigüedad); un Equipo rodante de Rayos X (el anterior tenía una antigüedad 18 años); una Mesa quirúrgica multiposicional (hacía 27 años que no se invertía en la mesa de cirugía), renovamos las lámparas scialitica para el quirófano 6. Una inversión total de $ 259.351.320,00.

También en esta primera instancia del plan trienal, vamos a comprar dos monitores multiparamétricos (funcionan monitores de 16 años de antigüedad); Equipamiento para servicios de Emergencias (supera los 10 años de antigüedad); sistema Pacs/Ris de almacenamiento y distribución de imágenes médicas (nunca se actualizó desde su adquisición en el 2010).

También está contemplado adquirir un equipo de panorámica para odontología para poder generar más prótesis.

En el ámbito de la soberanía sanitaria hemos avanzado en la puesta en valor del laboratorio de producción de medicamentos. Ya contábamos con el recurso humano y en enero adquirimos una dosificadora para aumentar la escala de producción de medicamentos líquidos, por ejemplo repelente. En la actualidad se pueden producir 500 unidades por día que se entregan a familias .

En cuanto a inversión tenemos proyectado adquirir una blistera con fraccionados que permita la preparación de monodosis.

Asimismo, junto al Rotary San Vicente, logramos que se concrete la entrega de la Torre de endoscopía, pendiente desde el año 2022.

En cuanto al servicio de limpieza del Hospital, se generó el programa de higiene hospitalaria, por el que se comenzó a capacitar al personal junto con el comité de infectología y se asignó personal fijo en cada servicio de internación. Se continúa trabajando para jerarquizar la tarea a través de la capacitación y el arraigo en un equipo de trabajo.

Respecto del área de cocina: se capacitó, desde la dirección de seguridad e higiene, en el cumplimiento de las normas de higiene y se entregó un protocolo.

La dirección de Seguridad e Higiene hace una visita diaria al servicio, garantizando de este modo que se cumplan las normativas y ayudando al personal a mantener el ámbito de trabajo dentro de las condiciones pautadas. Se efectuaron obras de mantenimiento en el área necesarias para que el servicio tenga mejores condiciones.

En cuanto a la seguridad en el Hospital y vigilancia, se designó un encargado quien es el responsable del equipo de trabajo, ordena las acciones y guía al personal. Se completó el equipo para garantizar cobertura en los servicios necesarios en todos los turnos.

Se proveyó de un handy a cada puesto de vigilancia para que pudieran estar comunicados entres ellos y con la policía en caso de ser necesario.

Se instalaron un total de 48 cámaras de seguridad que graban y son permanentemente monitoreadas por el personal las 24 horas.

Venimos sufriendo diversas situaciones de inseguridad, por ello es que hemos adoptado diferentes medidas para que los trabajadores, pacientes y vecinos se encuentren cuidados.

Estos tres servicios mencionados son de gran importancia para un buen funcionamiento del Hospital. Fueron y son prioridad, por eso seguimos trabajando incansablemente para garantizar una buena limpieza, un buen servicio de comida para los pacientes y trabajadores y una buena seguridad, ya que sin dudas hacen a un mejor servicio de salud.

Vamos a implementar un equipo de acompañantes terapéuticos capacitados como operadores en situaciones de salud para apoyo emocional, contención y acompañamiento de personas y familiares que atraviesan diversas situaciones de vulnerabilidad física y/o psicológica.

Hemos estado incorporando y seguimos incorporando técnicos en emergencia, que mejoran la atención y permiten que los médicos puedan focalizarse en situaciones más complejas.

Por último, quiero anunciar también que en el marco del Plan trienal vamos a:

1. REACONDICIONAR LA SALA DE LA CÁMARA HIPERBÁRICA.

2. AMPLIAR Y REFORMAR EL SECTOR FARMACIA/ODONTOLOGÍA.

3. ADECUAR EL BLINDAJE DE LA SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.

4. ABRIR NUEVO SECTOR DE INTERNACIÓN DE CUIDADOS PROGRESIVOS.

5. REACONDICIONAR EL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS.

6. IMPERMEABILIZAR TECHOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS Y SECTORES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.

7. CONCRETAR OBRA DE ACCESO GUARDIA SARMIENTO CON DOBLE PUERTA EN CÁMARA PARA CONTROL DE CLIMATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE GUARDIA.

8. COLOCAR PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN TERAPIA INTENSIVA.

9. CONSTRUIR SALIDAS DE EMERGENCIA PARA SECTORES DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA.

10. REDISTRIBUIR LOS ESPACIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

Quiero manifestar un profundo agradecimiento a la recientemente conformada Comisión Cooperadora del Hospital Héctor Cura. Con este grupo de vecinos que dejan tiempo de sus vidas para colaborar con esta gran institución, venimos trabajando en conjunto para que sigan sumando socios y construir un canal institucional para todas aquellas personas o empresas que quieran hacer un aporte a nuestro querido hospital.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

En cuanto a lo previsto a nuestra plataforma:

Recientemente unificamos en una tarjeta el acceso a Programas de Asistencia de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Lanzamos la tarjeta T.U.S. Derechos, que reemplazará a las P.A.M, para que las personas beneficiarias de programas de asistencia tengan en una Tarjeta Única Social los montos no sólo de los programas de asistencia alimentaria (P.A.M y alimentos frescos), sino también el de acceso a gas envasado, reemplazando el sistema de vales. De esta manera se logra mayor transparencia y grado de autonomía, favoreciendo la elección de comercios, productos y la administración de ingresos.

Poner en marcha este programa es cumplir con la palabra de que las políticas públicas deben estar escritas, tener procedimientos transparentes y que todo esté bancarizado como corresponde para que no haya desvíos de fondos.

También constituimos una Guardia de asistencia inmediata, la cual interviene las 24 hs en casos de emergencia como situación de calle, incendios, inundaciones, derrumbes, entre otros.

Todas las semanas llevamos adelante jornadas del Programa Barrio por Barrio (lo habíamos previsto como el Estado Cerca Tuyo), con el objetivo de promover y facilitar el acceso a los servicios y prestaciones municipales. En los recorridos puerta a puerta buscamos dar a conocer los programas municipales, saber la opinión de la comunidad y sensibilizar sobre temas importantes. Hasta el momento hemos realizado 6 jornadas Barrio x Barrio. Recorrimos 17 barrios y 2 localidades, relevando más de 600 inquietudes, reclamos y sugerencias que son ingresados al 147 o derivados a las áreas correspondientes directamente.

Esto en cuanto al cumplimiento de la plataforma, pero también hemos sumado otras acciones.

El déficit en materia de infraestructura municipal que vengo mencionado es transversal a todas las dependencias municipales y las dependencias vinculadas a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad no son la excepción.

En consecuencia, elaboramos y comenzamos a ejecutar un plan de acción 2023-2027 para mejorar las instalaciones municipales en las cuales transitan a diario infancias y adolescencias, como también, disponer de condiciones laborales dignas para trabajadores y trabajadoras municipales.

En este sentido, durante 2024 comenzamos con este plan que ya permitió refacciones de distinta índole en el Hogar Peñihuén, Envión 1, Centro de Día 4, Jardín Piruetas, Jardín Los niños primero y Callejeada Hinojo.

También llevamos a cabo mejoras edilicias en el Servicio Municipal Territorial 1 y el Centro Integrador Comunitario del barrio Facundo Quiroga.

En esta gestión decidimos organizar 18 Mesas de Gestión Territorial con la intención de incluir todos los barrios y localidades del Partido de Olavarría, algo que nunca se había logrado. Se llevaron a cabo 101 reuniones en 87 sedes, con la participación de más de 500 personas, desde donde se generaron distintas iniciativas, como jornadas comunitarias, de capacitación y promoción de políticas públicas.

En cuanto al desarrollo territorial del servicio local, se planificó un trabajo por zonas territoriales, con cuatro equipos interdisciplinarios focalizados en distintas áreas del Partido de Olavarría.

Durante 2024, se realizaron más de 14.500 intervenciones y fueron abordados más 1.381 niños, niñas y adolescentes. Como consecuencia de esta importante tarea, Olavarría fue reconocida a nivel provincial por ser uno de los 20 municipios con mayor cantidad de intervenciones.

Nos adherimos a la iniciativa “Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia” de la UNICEF, que supone el diseño, la implementación y monitoreo de un Plan de Acción Municipal Integral.

También llevamos adelante el programa Operadores de Calle, por el cual se busca detectar y abordar situaciones de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes.

El Programa Callejeada alcanzó su sede número 10 en todo el territorio, luego de la apertura que realizamos en el barrio SCAC, respondiendo a una demanda de los vecinos y vecinas a través de la Mesa de Gestión Territorial.

Durante el 2024 realizamos 21 eventos recreativos en el marco del “Programa Mis Derechos en Juego”,

Para este 2025 tenemos por delante un año donde no sólo buscaremos darle continuidad a esta política pública sino también ampliar e incorporar nuevas intervenciones.

Tuve el honor de poder anunciar la apertura de un Jardín Maternal Municipal en Loma Negra, una demanda histórica que tenía la comunidad y que para nosotros es un orgullo hacerlo realidad. Este nuevo espacio tendrá sala de bebés y sala de deambuladores, con capacidad para 10 vacantes. Actualmente está abierta la pre-inscripción hasta el 28 de marzo para luego pasar a comunicar las vacantes. Se proyecta iniciar a principios de abril.

También estaremos incorporando una Casa de Abrigo para mujeres adolescentes entre 14 y 18 años de nuestra ciudad, las cuales hasta el momento tenían que ser trasladadas a otras residencias en la provincia. Con esta iniciativa vamos a poder alojar hasta 7 jóvenes.

A través de las Mesas de Gestión Territorial, se constató que una de las principales demandas en los barrios eran las ofertas de capacitación laboral en los lugares de cercanía. En base a esto, en los Servicios Municipales Territoriales, Nidos y CIC se incorporarán desde marzo ocho cursos que permitirán la capacitación laboral de más de 200 vecinos en diferentes barrios.

En materia de discapacidad, se llevaron adelante 50 charlas informativas en sede para brindar información vinculada al uso del Certificado Único de Discapacidad y el acceso a los derechos que el mismo otorga, de las que participaron 630 personas titulares del CUD.

También implementaremos las jornadas “Convivir con la Diversidad”, donde a través de 23 jornadas de capacitación presencial formaremos, desde un enfoque de derechos humanos, a todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal, comenzando con la participación de 690 agentes municipales que se desempeñan en la atención al público.

Llevaremos a cabo la iniciativa “Talleres ¡A lo Grande!”, para promover el bienestar integral, la inclusión social y la participación activa de las personas mayores en la comunidad.

En cuanto a la Creación del Consejo Municipal de Discapacidad: Se está trabajando en su implementación y en marzo se concretará su primer encuentro.

Cabe mencionar, además, que tras un diagnóstico exhaustivo en un área tan sensible como la de Desarrollo Social, se constató falta de registros y seguimientos, falta de control de stock, equipos segmentados, inexistencia de programas que respalden el accionar de los equipos y guardias sin equipos interdisciplinarios. Es por esto que:

Se ampliaron los equipos de guardia contando con duplas de profesionales y operadores para las intervenciones en territorio y se sumó la figura de apoyo de guardia entre coordinadora y directora.

Se realizó un registro de merenderos y comedores que reciben acompañamiento desde la Subsecretaría la cual solicitó el listado de personas que concurren diariamente, realizando un control de las instalaciones y en cuanto a la manipulación de los alimentos.

Se describieron todos los programas que funcionan con sus propósitos y objetivos a los fines de darle claridad a las políticas implementadas.

Asimismo, se prevé incorporar a la bancarización la línea de subsidios económicos como complementos de ingresos y asistencia para alquiler a los fines de otorgar mayor accesibilidad.

También, desde esta área de Desarrollo Social se está trabajando una línea de abordaje específica para situaciones de inclemencias climáticas, a partir de la cual se buscará contar con stock para dar respuesta a las asistencias sin afectar los recursos destinados a los programas mensualizados.

Se viene implementando un Programa de Capacitación Permanente destinado al personal de las distintas áreas del Municipio que brindan educación, recreación y cuidado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es así como durante 2024 pudimos celebrar la realización de 8 encuentros temáticos al que asistieron 1000 personas. Los temas fueron:

-INTERVENCIÓN EN CONTEXTO DE CRISIS

-INTERVENCIONES EN EL FUERO PENAL JUVENIL

-RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

-LEY DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

-PREVENCION SUICIDIO ADOLESCENTE

-PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Educación:

El verdadero compromiso con la educación se refleja en inversión y hechos concretos. Durante el período 2024 se realizaron de enero a diciembre 1.800 intervenciones a partir del fondo compensador, por un total de 298 millones. Con el fondo de emergencia por temporales se realizaron 34 obras por un monto de 86 millones y en relación al fondo educativo, tenemos 50 importantes obras en desarrollo.

Algunas de las obras del fondo de emergencia: Escuela Secundaria N° 6 – Ex Nacional y Escuela Secundaria N° 8 – Ex Comercial, Escuela Primaria N°80, Escuela Primaria N°22 y Escuela Primaria N°46.

En relación al fondo educativo finalizamos obras en el C.E.C. N° 801, Escuela N° 48, cambio de techos de asbesto en EEP N° 55, EP N° 49, EEP N° 60, CEAT N° 1 y EEE N° 502, Jardín 903, Escuela N° 58, entre otras.

Actualmente se encuentra en ejecución una serie de obras importantes en diversos establecimientos y lugares emblemáticos que serán un antes y un después para toda la comunidad, la refacción edilicia de la Escuela N°4, la de ampliación y reforma de EES Nº 18, Reformas y mejoras en Jardín N° 912, la terminación de la Escuela Técnica Nº 1 del Barrio CECO I, el Centro Educativo y Deportivo Ex Matadero y el Polo Educativo y Recreativo La Máxima, solo por mencionar algunas.

Mientras que también contamos con obras en proceso de adjudicación, donde por ejemplo se van a invertir más de 231 millones en la ampliación y refacción de la Escuela Nº 57, más de 148 millones para el SUM y reformas en el Jardín Nº 923 y Construcción de cubierta para SUM Jardín N° 927.

Por otra parte, en conjunto con directivos de diversas escuelas estamos analizando nuevas obras de ampliación y refacción edilicia para el 2025.

Toda esta inversión en materia de infraestructura contará además este año con un importante refuerzo gracias al Programa de Emergencia Educativa Edilicia, por el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires destinará en nuestra ciudad durante 2025 más de 500 millones de pesos.

Por otra parte, durante el año pasado pudimos celebrar la realización de la Feria “Olavarría Estudia 2024”, una iniciativa a la que queremos seguir apostando y que su primera edición permitió que más de 1500 estudiantes puedan conocer toda la oferta educativa de nivel superior que tiene nuestro partido.

En la Escuela Agraria, llevamos adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la puesta en marcha de equipamiento y nuevas tecnologías para el área de industria láctea, lo cual va a permitir aumentar la producción y optimizar la experiencia de los estudiantes.

También luego de varias gestiones logramos el reconocimiento a la Escuela Mariano Moreno, la cual recibió la resolución oficial que la registra como establecimiento educativo oficial ante la DIEGEP bajo el número 9129.

En cuanto al Polo Educativo ubicado en La Máxima, durante 2024 se trabajó para la integración con el Museo de Ciencias, el CIIT, el GOCO y el Bioparque. Para esto estamos invirtiendo en obras, actividades y la coordinación conjunta del Polo.

Además, durante todo el año se sostuvo una propuesta educativa, cultural y recreativa sumando actividades a las agendas de invierno y de verano, con jornadas que promueven la conciencia ambiental y el conocimiento científico.

Por otra parte, lanzamos la apertura de la Tecnicatura en Emergencias en Salud, una carrera formativa de 3 años que permitirá mejorar la atención en el sistema de emergencia de la ciudad y optimizar la cobertura de guardias de las localidades.

También se llevó a cabo un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, a través del cual las y los estudiantes de medicina y enfermería pueden cursar de manera presencial en tres escuelas secundarias de nuestra ciudad.

No tengo dudas de que la educación de calidad es el motor para el desarrollo de nuestro país y de nuestras familias. La verdadera transformación se hace con los jóvenes dentro de las aulas.

CULTURA

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación durante el primer año de gestión se trabajó en la revaloración de la cultura en nuestra ciudad.

Partiendo de la visión de la cultura como un derecho al disfrute y al mismo tiempo apoyando a nuestros artistas y valorando la cultura como trabajo, pusimos en valor los espacios municipales, los espacios independientes, los artistas locales y la historia de nuestras localidades.

Apoyamos a las distintas fiestas populares de nuestras localidades, brindándoles acompañamiento, asesoramiento y trabajando en conjunto para que las mismas sean potenciadas, creyendo en el fortalecimiento de la cultura, como construcción de identidad de nuestra ciudad.

De la misma manera nos hicimos presentes en cada localidad para los festejos de sus respectivos aniversarios, fortaleciendo la identidad de cada una.

Cabe destacar el apoyo que se recibe en cada una de estas fiestas de parte del Instituto Cultural de la Provincia, que hace posible en reiteradas ocasiones que las fiestas populares de nuestras localidades cuenten con un cierre musical reconocido, potenciando cada festejo al que asisten miles de vecinos.

Desde la Subsecretaría se acompañó a festivales como: Festival de las Estatuas, FELCO (Festival de cortos), Festival Suena, Festival de Jazz, Festival de las Infancias (M.A.N.O), Fiesta de las Colectividades, Festival Guitarras del Mundo.

Como municipio llevamos a cabo nuestros propios Festivales brindando la promoción y producción de las distintas expresiones artísticas, como son:

– 3° Festival del libro y 28° (vigésima octava) Feria del libro

– Festival por la Independencia

– Festival Todas esas músicas

– Festival Primavera.

A su vez, durante el 2024 se llevó a cabo la fiesta de las colectividades, poniendo en valor nuestra verdadera identidad y diversidad local, en contraposición a la propuesta foránea “Sabores del Mundo”.

También durante 2024 se continuó trabajando en la promoción de la oferta educativa a través de las Escuelas Municipales de Educación Artística, las cuales contaron con la participación de más de 1.500 vecinos.

Se puso en valor nuevamente el ciclo “Clásica y Solidaria”, que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro. Mario Patané”, acompañando a diferentes instituciones locales.

Por su parte, desde la Dirección de Patrimonio, en cuanto a Museos de los pueblos se está trabajando en la infraestructura que se encontraba muy abandonada. También se destaca la puesta en valor del Instituto de investigaciones antropológicas de Olavarría “Hugo Rattier”.

DEPORTE:

El deporte es parte fundamental de nuestra identidad, nos une, nos hace sentir orgullosos y trascender. Tenemos la enorme satisfacción de tener grandes embajadores deportivos que nos representan en todo el mundo, dejando en lo más alto a nuestra ciudad.

En estos contextos es necesario multiplicar las propuestas deportivas para que los jóvenes se encuentren, generen vínculos, adquieran buenos hábitos, reivindiquen la constancia y el esfuerzo, entre otros importantes valores.

En cuanto a la política deportiva, se contempló un abanico amplio de programas y una constante coordinación de esfuerzos con los clubes de nuestra ciudad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarles a todos los clubes de la ciudad que vamos a destinar 200 millones de pesos en infraestructura deportiva dedicada a la inclusión social de jóvenes. Esta inversión se realizará mediante proyectos que presentarán los clubes, que tendrán el acompañamiento de nuestros técnicos en la realización de los mismos, para posteriormente recibir el correspondiente financiamiento.

En el mismo sentido, vamos a invertir otros 200 millones de pesos en material deportivo e insumos para entregar a los clubes durante este 2025.

En materia de acompañamiento a deportistas incorporamos 38 postulantes de mediano y alto rendimiento al Programa Evolución, a través del cual no sólo reciben un aporte económico mensual, sino que también los deportistas becados tienen acceso al apoyo de un psicólogo deportivo, una nutricionista, kinesiólogo y preparador físico.

Logramos ampliar y mejorar el Polideportivo Municipal con la construcción de una Plataforma y corredera para salto en alto, una Plataforma de lanzamiento de bala, una Plataforma y corredera para lanzamiento de jabalina y una Plataforma de lanzamiento de disco.

Creamos un Programa de Regularización de Personería Jurídica, a través del cual la oficina de Relaciones con la Comunidad en conjunto con la Dirección de Habilitaciones acompaña y asiste jurídicamente a las instituciones en la regularización y/o constitución de las entidades.

Asistimos con más de 100 millones de pesos en la contratación de transporte para que niños, niñas, jóvenes y personas adultas mayores participen de competencias locales y provinciales. Este programa se articula con asociaciones, clubes, CEF y entidades barriales y continuará en ejecución en el 2025.

Como respuesta a un reclamo de mucho tiempo, pusimos en valor el Skatepark Municipal, un lugar que es utilizado por diferentes expresiones deportivas.

Llevamos adelante una nueva edición de la Vuelta al Municipio con más de 1000 participantes en las pruebas de 5 y 10 kilómetros

Se realizaron correcaminatas Nocturnas en articulación con los clubes de las localidades.

En cuanto a los Juegos Bonaerenses, más de 7000 olavarrienses participaron de la etapa local y una vez más la ciudad de Olavarría fue sede regional y tuvo una delegación de más de 400 integrantes de la definición 2024 en Mar del Plata y por la cual se alcanzaron un total de 24 medallas.

En el marco de “Verano Dorado”, cerca de 500 adultos mayores participaron de las actividades en la sede de Base Bonino y se incorporó la propuesta en Sierras Bayas y Loma Negra en articulación con los clubes de las localidades, participando alrededor de 80 adultos mayores en cada localidad. Para 2025 proyectamos llevar esta iniciativa a otras localidades.

Junto al Instituto de Educación Física, realizamos el Primer Festival de Atletismo en la pista municipal con convocatoria para 200 niños y niñas de los Centros de Día, Callejeadas y Hogares municipales.

En el marco del Torneo de las Promos, realizamos la Primera edición del Certamen de fútbol mixto que surgió de la iniciativa de los centros de estudiantes secundarios y contó con el acompañamiento del Municipio.

También llevamos adelante el Programa Escuelas Abiertas de Verano y natación para los Barrios, con la participación de más de 2.000 alumnos y alumnas del partido. Mientras que en las piletas del club Ferro y Estudiantes se desarrolló la enseñanza de natación y Acquagym para adultos.

El programa de deporte para personas con discapacidad brinda enseñanza de Natación, en la pileta climatizada del Club Ferrocarril Sud; Iniciación deportiva en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno; y colaboramos con profesores en los centros de día “Un día Nuevo” y “Crecer Juntos”.

Respecto de las políticas de Géneros y diversidades, es importante destacar la importancia de la presencia del Estado en todos sus niveles para que se hagan efectivas.

Lo vemos por ejemplo, y haciendo un paréntesis para volver a Salud, con el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. Un Programa creado en su momento para reforzar a nivel local una política nacional que actualmente se encuentra vaciada. En este contexto, Olavarría cuenta con un Programa Municipal y la voluntad política de sostenerlo. Sabemos que se puede mejorar (y es un compromiso que hemos asumido para este año), pero también hay que decir que actualmente es la que está garantizando junto con el aporte de la Provincia, el acceso a la salud sexual; que es un derecho.

En línea con este enfoque, también la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades, sostiene el trabajo de abordaje con un equipo interdisciplinario, que brinda escucha psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social a mujeres y disidencias que transitan violencia de género.

Además, desde el eje de promoción, trabajamos por la transversalidad e interinstitucionalidad de la perspectiva. No solo con la capacitación de la Ley Micaela (que en 2024 alcanzó a 192 agentes y que ya empezó con la convocatoria para 2025); sino también con la sensibilización y el trabajo articulado con las diferentes dependencias municipales y con otras instituciones. En 2024, se articuló con la Subsecretaría de Deportes para poner en marcha el programa “Género y Deporte” destinado a las mujeres y las diversidades que son abordadas en la Dirección; se realizaron capacitaciones en Diversidades y Masculinidades para árbitros y entrenadores/as de Básquet, para referentes del Rugby y del Fútbol local de diversos clubes de la ciudad. En total se realizaron 10 encuentros con esta Subsecretaría.

También se realizaron 16 talleres sobre “amor romántico”, “noviazgos violentos”, “masculinidades hegemónicas”, “violencias por razones de género”, “diversidades” destinados a estudiantes de último ciclo de escuelas secundarias públicas y privadas del distrito y a Centros de Estudiantes. Hubo 2 ediciones de Talleres de Promotores en Masculinidades.

Ejecutamos el Programa Género en las Ruralidades, con presencia en Blanca Grande, Recalde, Espigas, Santa Luisa y otras.

En 2025 estamos poniendo en marcha el Programa Género en el Territorio, donde 15 profesionales, tres por día, estarán abocados a llevar adelante tareas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad -CIC y territoriales N°1, N°3, N°4 y N°6-). Además, el equipo de Diversidad de la DMGyD está presente en el Territorial 4 (donde funciona el Programa de Salud Sexual Y Reproductiva) de manera semanal.

En cuanto al área de jefatura de gobierno:

En primer lugar decir que la articulación y mirada integral de esta área nos ha permitido poder trabajar planificando, sistematizando y diagnosticando a los fines de gestionar correctamente.

La posibilidad de fortalecer el área de planificación, la generación constante de reuniones de gabinete y también por área y, el seguimiento constante de las tareas asignadas y/o medidas a ejecutar nos permite tener un control de gestión necesario para saber si estamos yendo hacia el rumbo correcto.

Más específicamente con respectos a la política de Recursos Humanos del Municipio es muy importante destacar que esta gestión no amplió la planta de personal. Hoy tenemos que decir que tenemos menos personal que lo recibido de la gestión anterior ofreciendo más servicios a la comunidad. Es decir, no solo cuidamos los puestos de trabajo que existían, sin generar despidos, sino que somos responsables en no generar nuevas altas donde no se necesita y además ser más eficientes en la designación de tareas, generaciones de nuevos dispositivos de gestión y a la hora de prestar servicios. En este marco es que tenemos que destacar:

-Las nuevas cuadrillas de intervenciones urbanas, que fortalecen y mejoran el trabajo de prestación de servicios en las calles y espacios públicos.

-La puesta en marcha de un taller de automotores propio, logrando ahorrar muchísimos recursos en reparaciones que anteriormente se tercerizaban.

-El fortalecimiento de los sectores de mantenimiento, ya sea del Palacio Municipal y del Hospital municipal, dotándolos de nuevas herramientas y personal que fue reasignado a estas áreas por conocer oficios. Logrando también reducir contrataciones de terceros.

– El ingreso de personal que pertenecía al estacionamiento medido privado y que ahora prestan servicios como ordenadores del tránsito e inspectores de tránsito.

– El sumar más profesionales de la salud prestando nuevos servicios o reforzando los existentes: Endocrinóloga infantil, Hematologa Infantil, Traumatologa infantil, Cirujana infantil, Terapista Infantil, terapista ocupacional, Psicopedagoga, Odontopediatra y médicos de Guardia

En materia de recomposición salarial, podemos afirmar que los incrementos otorgados a partir del 1 de diciembre de 2023 fueron superiores a la inflación, recordando que en dicho mes la inflación alcanzó el 25,5% luego de la megadevaluación del 118% impulsada por Milei como primera medida de política económica.

Si medimos la inflación desde el 01/12/2023 al 31/12/2024 (es decir, 13 meses), observamos que la misma fue del 173,2%, mientras que el porcentaje otorgado acumulado para el mismo período ascendió al 176,8%, es decir un 2,07% por encima de la inflación.

Este porcentaje ha sido incorporado al básico y otros conceptos de liquidación del escalafón, por lo que también se ha trasladado a los jubilados municipales. Y a ese porcentaje hay que sumarle los incrementos significativos en las bonificaciones presentismo y puntualidad y diversas bonificaciones que se han otorgado según las tareas de cada área.

Y no solamente eso, si observamos los primeros dos meses transcurridos del 2025 también vemos que los incrementos otorgados superan a la inflación, por lo que la recomposición se ha sostenido. Además de las recategorizaciones y pases a plantas que estamos realizando de acuerdo a la antigüedad del trabajador, a los fines de ser justos en sus otorgamientos.

En cuanto a las Localidades: tienen por parte de nuestra gestión un tratamiento igualitario como la ciudad cabecera. Estamos convencidos que tienen un gran potencial para el desarrollo, que requiere una mirada estratégica que promueva el crecimiento económico, el arraigo, la mejor calidad de los servicios y la oferta de distintas políticas públicas de salud, educación, cultura, generación de lotes para construcción de viviendas y demás decisiones que hacen a los anhelos de los vecinos de cada uno de estos lugares.

Durante el 2024 hemos profundizado el diálogo y la relación con cada una de ellas, respetando el proceso formal de las elecciones de cada delegado de acuerdo a lo que dicta la ordenanza vigente y la voluntad popular.

En materia de Educación e Infraestructura escolar, es significativa la cantidad de obras e intervenciones que se hicieron durante el 2024 en cuanto a refacciones, ampliaciones y reparaciones en establecimientos educativos de las localidades del partido de Olavarría, por un monto superior a los 40 millones de pesos.

Desde el área de Educación dependiente de la Subsecretaría de Cultura durante el 2024 se realizaron 22 talleres en las localidades.

En materia de transporte, profundizaremos los controles garantizando los servicios de transporte público desde y hacia las localidades.

Durante la temporada de verano, en el marco del Programa Escuelas Abiertas de Verano se habilitaron las piletas en Espigas, Blanca Grande y Colonia San Miguel con apoyo de guardavidas y los insumos para su cuidado.

Ampliamos la OFERTA EDUCATIVA que se llevará adelante con los Centros de Formación profesional en las localidades.

En materia de OBRAS para nuestras localidades, proyectamos diferentes inversiones para este año 2025. Y acá quiero mencionar el destino que tendrán los fondos obtenidos por la venta de la calle a la empresa Loma Negra: del total del número que ingresó el 40% lo destinaremos a obras en las localidades.

En Loma Negra:

Vamos a realizar en el Barrio de Autoconstrucción y 21 viviendas, 19 cuadras de hormigón articulado, una obra por 532 millones.

También vamos a reparar el acceso por Calle Luciano Fortabat, se trata del ingreso a la Villa vieja.

Se pondrá en marcha un importante plan de bacheo para las calles más afectadas de la Villa Nueva.

Concretaremos la apertura del Jardín Maternal, una demanda muy solicitada por los vecinos de la comunidad.

En Sierras Bayas

Vamos a concretar la tan esperada Playa de Camiones, por una suma de 250 millones de pesos, un pedido histórico por parte de la localidad, que contribuirá al ordenamiento del tránsito pesado y al mantenimiento de las calles interiores.

Comenzaremos con el loteo del Barrio ETA, con apertura de calles e iluminación, para 112 lotes que ya se encuentra presupuestado para 2025. Estamos trabajando fuertemente para concretar este importante loteo, terminando los últimos trámites administrativos necesarios para realizar la adjudicación correspondiente, priorizando a los vecinos que hace años vienen organizándose y pidiendo por la concreción de esta iniciativa que les permitirá acceder a un terreno y continuar soñando con la casa propia.

En Hinojo

Vamos a reparar el tanque de agua del Barrio Almirante Brown y la puesta en funcionamiento de la nueva red de agua del mismo barrio, reclamo de hace muchos años que vamos a poder concretar por una suma de más de 30 millones de pesos.

Vamos a construir un playón deportivo en el parque Mitre, por una suma de 24 millones.

En Sierra Chica

Se va a ampliar la red de agua en la calle Pichimahuida y haremos una renovación completa de los juegos del Parque La Hormiga.

Se va a mejorar la luminaria de la plaza del Barrio Federal y se va a construir un playón deportivo, entre los barrios Federal y Municipal por una suma de 25 millones.

En materia de alumbrado público, durante el 2025 está proyectado mejorar la iluminación en las localidades con la instalación de un total de 397 luminarias nuevas led de 100 wats distribuidas de la siguiente manera: Sierras Bayas 64, Colonia San Miguel 43, Loma Negra 52, Hinojo 53, Sierra Chica 99, Villa Mi serranía 10, Villa Kochi- Tue 8, Cnia Nievas 31, Espigas 7 y luminaria de la plaza de Santa Luisa .

El objetivo es mejorar la seguridad vial, la prevención del delito y por consiguiente fomentar el bienestar de las comunidades.

En cuanto a casas para estudiantes en Olavarría, esto es para jóvenes de la zona rural:vamos a crear una residencia en la localidad cabecera. Comenzaremos a trabajar para que a mitad de año podamos abrir la inscripción y evaluar las condiciones necesarias para realizar el acompañamiento de los jóvenes. Esto estaba previsto en nuestra plataforma y lo vamos a concretar.

Licencias de conducir: Hemos recuperado el espacio de calle San Martín para que funcione Licencias de manera cómoda y accesible, permitiendonos reactivar el prestigioso Salón Rivadavia.

En Olavarría se gestionan un promedio de 110 licencias diarias. Con la mudanza a la oficina de la calle San Martín no solo se ha mejorado el espacio físico, sino que con la instalación de una boca de pago del Banco Provincia se puede hacer todo el trámite en un mismo lugar. Una pequeña muestra más de un estado menos burocrático y más eficiente para mejorar la respuesta a la comunidad.

Desde el mes de abril vamos a comenzar a realizar operativos en las localidades de Hinojo y Loma Negra de renovación de carnet; lo que genera que se pueda iniciar y terminar el trámite en el lugar, y que luego cada delegado retire las licencias para que sean entregadas a dichas personas, sin necesidad de acercarse a la oficina del centro.

Respecto del Parque automotor municipal, en los primeros meses de gestión detectamos que sólo alrededor del 15% de los vehículos cumplían con la normativa de la verificación técnica vehicular (V.T.V.), por lo que diseñamos un cronograma para mejorar las condiciones de seguridad y técnicas de la flota municipal.

Gracias a esta tarea, hemos logrado que actualmente el 72% de la flota cumpla con la normativa de V.T.V.

Otro de los objetivos fue anticipar y gestionar las reparaciones correctivas para evitar averías mayores. Para ello, organizamos un taller municipal con una sede propia y equipamiento adecuado para cubrir las necesidades de mantenimiento y reparación.

Se recuperaron dos ambulancias que se encontraban siniestradas y estuvieron paradas alrededor de un año. También se reacondicionó una camioneta que había volcado en 2022 y que estaba fuera de servicio, destinada a ser dada de baja. Varios vehículos, algunos de los cuales llevaban aproximadamente dos años sin funcionar.

Las maquinarias viales tampoco son una excepción a estas irregularidades. Se detectó que una Retroexcavadora ha estado fuera de servicio durante dos años debido a problemas en la corona y el piñón. La pala Case 821B, sin funcionar desde 2022, ya cuenta con la unidad de control necesaria para su puesta en marcha. Asimismo, una motoniveladora Siam 130 ha estado fuera de servicio desde principios de 2023, también hoy reparada.

Adquirimos 312 neumáticos. En cuanto a las baterías, se detectó que no contaban con el amperaje adecuado para las necesidades del motor. Se reemplazaron un total de 222 baterías que no cumplían con los requerimientos.

Durante el año 2022 la gestión anterior incorporó nuevas unidades a la flota, en su mayoría camionetas 4×4, las cuales en muchos casos eran utilizadas por funcionarios o trabajadores que realizaban tareas administrativas. Es decir, se adquirieron vehículos de una potencia superior a las requeridas para las tareas a las cuales fueron destinados, generando costos operativos más elevados asociados al mantenimiento, los seguros y el consumo de combustible.

Es por ello que vamos a entregar en parte de pago varias de las pickups y adquirir nuevos vehículos que se adecúen mejor a las funciones específicas que deben realizar. Este proceso de recambio permitirá que las nuevas unidades sean destinadas a las áreas que necesiten reforzar los servicios y a Control Urbano, con la idea de fortalecer las políticas de seguridad, permitiendo una mayor cobertura y eficiencia en los recorridos realizados.

HÁBITAT:

Desde antes de ser gestión venimos pensando y concretando acciones para fortalecer la política habitacional y dar respuestas a los vecinos y vecinas del partido de Olavarría. Las políticas de vivienda tienen impacto directo en la calidad de vida y en el crecimiento de la ciudad. El desarrollo de lotes con servicios es una apuesta estratégica para el futuro de Olavarría.

En cuanto al acceso a suelo urbano, entregamos en agosto del año pasado 112 lotes con servicios del Fondo de Integración Socio Urbana, que gestionamos ante el gobierno nacional en el año 2022. Vamos a destinar para este loteo más de 400 millones para garantizar a las familias la auto construcción, estamos asesorando técnicamente en el modelo de construcción y apertura de cimientos. Y ya está próxima a salir la licitación para la compra de los materiales.

En cuanto al loteo de ETA en Sierra Bayas, que ya mencioné más arriba cuando hablamos de localidades, la Obra de Iluminación presupuestada es de 255 millones y además se realizará una obra de Ampliación de Red de Agua por 42 millones.

Estos 112 lotes, más los 100 lotes de ETA en Sierras Bayas, más las 100 viviendas del CECO, son demostraciones de que no siendo oficialismo se pueden gestionar buenas cosas para la comunidad del partido de Olavarría.

Vuelvo a destacar: 222 lotes con servicios y 100 viviendas. Anhelamos que haya muchas propuestas de este tipo por parte de los diferentes sectores políticos en beneficio para la comunidad.

Hace muy pocos días abrimos la inscripción a 72 lotes con servicios en Colonia Hinojo, donde ya tenemos varias familias anotadas, dando prioridad a los vecinos de Colonia Hinojo y localidades, promoviendo el arraigo. Se encuentra presupuestado para este loteo una obra de Tendido Eléctrico por 350.000.000 y otra más pequeña por la suma 18 millones.

Como verán el acceso a la tierra necesita ser planificado, destinar una importante cantidad de recursos y lo estamos haciendo.

Quiero recordar que en el año 2022 gestionamos ante el Instituto de la Vivienda la posibilidad de que el Centro empleados de Comercio firmara un convenio para la construcción de viviendas en la zona norte de la ciudad de Olavarría entre las calles Sarmiento, Pourtalé, Grimaldi y Junín. Pudimos gestionar la construcción de 100 viviendas que hoy ya tienen un gran avance y está próxima a abrirse la inscripción para la adjudicación. Este jueves vamos a estar brindando una charla informativa junto al CECO y el Instituto de la Vivienda, sobre los requisitos para acceder a las mismas.

A lo largo de este año finalizamos 16 viviendas que habían quedado sin terminar: 6 viviendas industrializadas y 10 viviendas tradicionales (ex TUVI).

Por último, en febrero de 2024 entregamos junto al gobernador las últimas 9 viviendas que permiten finalizar, tras más de dos décadas, en el barrio Educadores.

Por otra parte estamos poniendo en marcha un plan integral de acceso a la vivienda:

1. Vamos a regularizar los lotes municipales disponibles. Esto incluye: documentación; georreferenciación, zonificación y provisión de servicios.

2. Estamos actualizando el Banco de Tierras con su georeferencia y caracterización de lotes propiedad del municipio a partir de los usos urbanísticos habilitados, su utilización actual y su posible destino.

3. Vamos a Acompañar para el acceso a la vivienda a personas que no pueden acceder a crédito y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, evaluando cada situación individual, con el acompañamiento técnico constante ante cada entrega de materiales, evitando las construcciones precarias que no hacen más que perder recursos entregados.

4. También brindaremos Acompañamiento Integral para la Autoconstrucción: asistencia técnica, autoconstrucción asistida, financiación de materiales con una cuota razonable que se realizará en etapas de construcción.

En cuanto a las regularizaciones dominial realizada en todo el 2024 podemos decir que hemos firmado 1082 escrituras, subiendo en un 124 % en comparación al 2023; entregamos 572 escrituras, un 12% más; afectamos a vivienda única unas 52 escrituras, aumentando en un 41 %; realizamos 91 cancelación de hipotecas, aumentando en un 28%.

Iniciamos 240 expedientes en la Escribanía General de gobierno, creciendo un 233 % y hemos renovado 360 tenencias.

También decir con relación a hábitat y su planificación, que es necesario que seamos todos muy responsables a la hora de promocionar proyectos urbanísticos y/o venta de loteos.

Desde nuestro lugar aunque se trate de la esfera privada vamos a estar controlando y velando por el bien común, sólo se pueden sacar a la venta loteos aprobados y convenios urbanísticos visados, caso contrario estamos promoviendo venta de inmuebles que traerán inconvenientes a los particulares y a nuestro Municipio.

Quiero anunciarles que vamos a conformar un Fondo para la Vivienda que tendrá por objeto centralizar cualquier fondo que pueda ingresar al municipio con destino de acceso a la vivienda y mejora del hábitat.

Entre las líneas de acción del Fondo tendrá el plan de Acompañamiento Integral para la autoconstrucción, Programa Municipal de Viviendas, generación de lotes con servicios, Atención directa a la demanda habitacional por emergencia.

Parte de los ingresos que generen los convenios urbanísticos por plusvalía serán destinados a fortalecer este Fondo.

En cuanto a la generación de nuevos lotes con servicios, también quiero comunicar que en el caso de Loma Negra estamos en vías de regularizar el macizo anunciado en su momento para la Asociación de Bomberos Voluntarios, donde he resuelto proceder a otorgar por Decreto la tenencia del espacio para que puedan comenzar con la construcción.

También vamos a avanzar con el predio lindero para generar 20 lotes con servicio priorizando a miembros de bomberos y generando, como lo hemos manifestado en otros loteos de localidades, la posibilidad de arraigo a la comunidad.

Por último anunciarles que mediante la modalidad de Círculo Cerrado vamos a construir 20 viviendas en el barrio Pickelado, destinado a un grupo predeterminado de adjudicatarios/as que puedan adelantar un monto al momento de la adjudicación y solventar un aporte mensual equivalente a la proporción del costo del bien, de manera tal que contará con un fondo rotatorio para el financiamiento de nuevos emprendimientos.

En cuanto a transporte público:

Cabe destacar que en mayo del 2023 había sido la última la actualización de tarifa, asumimos la gestión con un desfasaje de 7 meses sin actualizar tarifa y con falencias en su funcionamiento.

En febrero de 2024 el presidente Milei efectuó la quita del Fondo Compensador dejando el transporte público en estado de emergencia como en muchos municipios del país y la provincia.

A diciembre de 2024, la pérdida fue de:

-Botacura: 18.602.673

-Las Sierras: 10.790.968

-Un Total Mensual: 29.393.641

Actualizado a diciembre de 2024, equivaldría a $64.019.349 mensuales que dejaron de percibir las empresas, lo que representa entre un 50% y 66% del monto de la masa salarial que pagan a los trabajadores las mismas.

Es por esto que consideramos necesario gestionar la emergencia del transporte público y gracias al acompañamiento de todos los bloques el 29 de febrero de 2024 se aprobó la declaración de la Emergencia del Transporte Público y en marzo se constituyó la mesa de transporte.

Con la declaración de la emergencia el gobierno Municipal tomó la decisión de comenzar a subsidiar al transporte público con fondos propios según km recorridos.

El monto de subsidio Municipal x KM durante el 2024 fue:

-Botacura: 117.741.544

-Las Sierras: 20.060.310

-total: 137.801.854

En este contexto la gratuidad del boleto estudiantil (BEG) jamás estuvo en peligro ni se puso en duda, para eso el Gob. municipal aportó durante el 2024:

-Botacura: 194.861.298

-Las Sierras: 77.040.867

– Total: 271.902.165

Cabe aclarar que la provincia nunca dejó de enviar el Subsidio provincial,

-Botacura: 462.073.974

-Las Sierras: 249.286.248

– total: 711.360.222

Al mismo tiempo se le solicitó a las empresas un plan de inversión y mejora del servicio como condición para recibir el subsidio.

La empresa Botacuta/TU Bus: compró 6 nuevas unidades que ya están circulando y trabaja para el restablecimiento de una aplicación de georreferencia para que los usuarios puedan saber dónde están, cada parada y cada recorrido en de las distintas líneas tiempo real.

En cuanto a Las Sierras para poder renovar el subsidio deberá entregar un plan de inversión, sabemos que ha reforzado las frecuencias de Hinojo y Sierra Chica, pero lo deberá concretar también en las demás localidades.

El contexto no es el mejor para este servicio, por el aumento de los insumos, el gasoil y la mano de obra, por esto es que venimos acompañando con mucho esfuerzo y, por supuesto también controlando el cumplimiento de los horarios, las frecuencias y las condiciones de las unidades.

En cuanto a Bromatología:

Se continuó con las actividades de castración, atención básica primaria y vacunación antirrábica. Además, en 2024 se reforzó la vacunación con un puesto mensual en el Paseo de la Salud en los meses de enero a mayo y de agosto a diciembre. A estas acciones, se suman las de capacitación y promoción para el cuidado responsable de animales domésticos. Se prevé para 2025 una fuerte campaña de concientización sobre el maltrato animal y la tenencia responsable.

Por último, desde la Dirección de Veterinaria se llevan a cabo acciones concretas para la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas como la búsqueda y retiro de murciélagos, bloqueos antirrábicos, bloqueos por sospecha de dengue y el análisis para la identificación de la bacteria que produce la triquinosis. Vale mencionar que desde agosto de 2024 es el laboratorio del municipio el único que realiza este tipo de análisis porque el laboratorio privado que funcionaba no realiza más la práctica.

PROTECCIÓN CIUDADANA:

Desde inicio de gestión se avanzó en el incremento de un 29,7% de la provisión diaria de combustible a móviles policiales, permitiendo mejorar la presencia policial en las calles del Partido y fortalecer el esquema de prevención. Asimismo, se reemplazaron neumáticos en la totalidad del parque automotor operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, juntamente a reparaciones varias que incluye tren delantero, motor, instalaciones eléctricas, recambio de baterías, etc.-

En horas POLAD para salud y protección ciudadana el monto invertido por este municipio en este ítem entre enero y noviembre asciende a $ 477.774.925,74; un promedio de $ 43.434.084,15 por mes, por los cuatro contratos activos.

Por otro lado, cabe resaltar que a lo largo del año la Subsecretaria de Protección Ciudadana participó en más de 35 encuentros con vecinos de diferentes barrios de la ciudad, localidades serranas, rurales, entidades del campo, y parques logísticos.

En relación al Centro de Monitoreo hoy contamos con un sistema que permite en tiempo real visualizar el mapa del delito, el de la siniestralidad vial y otras cuestiones que afectan la calidad de vida de las y los olavarrienses.

En nuestra ciudad en 2024 se generaron un promedio de intervenciones de 80,72 por día. Se trata de aproximadamente 27.000 alertas, de las cuales 13.338 se recibieron a través de las líneas del centro de monitoreo, que se traducen en 39,81 alertas diarias. De este último número, 9.048 ingresaron a través del WhatsApp de Vecinos En Red. (Ex Ojos en Alerta), siendo 27 las alertas diarias. Las Alertas más frecuentes están relacionadas con personas en actitud sospechosa, disturbios, eventos de tránsito, alarmas y por hechos ilícitos.

A través del Control de cargas, se interceptaron más de 120 camiones de transporte de cargas en caminos del Partido de Olavarría.

De estos controles surgieron exceso en la carga que fueron entre los 10 mil y 25 mil kilos de áridos por equipos. A su vez, se labraron actas de infracción a la ley de tránsito por falta de documentación obligatoria para la circulación, sin sistemas de iluminación trasero, entre otras, y por infracción a la ordenanza municipal 3684/14 que restringe la circulación en días de lluvia y hasta el oreado del camino.

Se realizan diariamente Operativos Control de Alcoholemia, reforzando en fines de semana y fechas específicas, obteniendo como resultado en 2024 un total de 98 infracciones a la Ley 15402 de Alcohol Cero.

Desde principio de año se realizaron operativos donde se aplicó la normativa establecida por la ordenanza municipal 3978/16 y por el artículo 48 de la Ley de tránsito, lográndose a través de estos que las sentencias emitidas por el Juzgado de Faltas local ordene el decomiso de los caños de escape alterados, modificados y carentes de silenciador que generen estas situaciones.

Por otra parte, se realizaron controles a las empresas de transporte público con respecto a frecuencias y horarios tanto en el servicio urbano como en el interurbano. Hubo 30 controles efectuados en las 6 líneas correspondientes a la empresa Transporte Urbano “TUBUS”, verificando frecuencia horaria, limpieza y cantidad de pasajeros transportados. Se llevaron a cabo 57 controles en las 3 líneas correspondientes a Empresa de Transporte Interurbano “LAS SIERRAS de OLAVARRÍA SRL”, donde en cada inspección se constató cantidad de pasajeros transportados, higiene, estado general de las unidades, vigencia de matafuego y si el chofer circula con cinturón de seguridad.

En cuanto a Defensa Civil, además del acompañamiento y asesoramiento constantes en las habilitaciones de comercios e industrias, y todo tipo de eventos, intervino en cada evento de emergencia que hemos tenido con los temporales. Por ello es que se elaboró un plan de emergencia municipal, analizando el riesgo en su conjunto, definiendo las amenazas, vulnerabilidades en el partido, diseñando procedimientos y acciones de respuesta a través de los datos registrados. El mismo fue aprobado en el mes de octubre por la Dirección Provincial de Defensa Civil. Actualmente también se está trabajando en una Ordenanza que protocolice el accionar de las distintas áreas ante eventos de la naturaleza.

También desde Defensa Civil se trabajó en torno a diversas Problemáticas Asociadas a la Seguridad, como son el manejo de materiales peligrosos, gestión de animales sueltos, reclamos de árboles, postes, pozos en la vía pública, cartelería, entre otros.

Implementamos un nuevo sistema de estacionamiento medido, tendiente a garantizar una mejora en la reorganización del tránsito, con mayor seguridad vial y rotación en el acceso al microcentro, contribuyendo a que los vecinos puedan tener lugar para estacionar cuando tienen que realizar trámites o compras.

Mediante una app accesible y amigable creada por una universidad pública, pudimos mejorar el servicio y lograr que lo recaudado quede en las arcas municipales y no en una empresa fantasma. Empresa que como ya hemos mencionado dejó a los trabajadores en la calle de un día para otro y nunca los indemnizó.

Además, cabe señalar que con estos mismos agentes se refuerza la presencia preventiva vial en los ingresos y egresos a establecimientos educativos de la zona céntrica. La participación en los denominados “operativo Aurora”.

En relación a la intervención y generación de nuevas Dependencias Policiales, es importante destacar la colocación estratégica de la Base Operativa GAD en el barrio AOMA, permitiendo mayor presencia policial en un sector de la ciudad que lo necesitaba y logrando además una descentralización que posibilite un mejor y más rápido despliegue operativo ante cualquier necesidad.

Por su parte, incorporamos una Base Operativa UTOI, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense, por medio de la cual sumamos 119 efectivos policiales con una formación y experiencia exhaustiva, seis camionetas pick up y 9 motos que recorren nuestras ciudad todos los días al servicio de la comunidad y en resguardo de todos.

Asimismo, para garantizar la seguridad y la descentralización que venimos haciendo en los edificios de las distintas dependencias policiales, se puso en valor un lugar en el Predio de Bromatología, otro punto estratégico de la ciudad, para que funcione la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas”

En cuanto a la Comisaria de la Mujer, se llevaron a cabo mejoras en las instalaciones con nuevas divisiones, se pintaron diferentes espacios y se mejoraron los cableados del sistema para mejorar la conectividad para agilizar los trámites.

Mientras que se prevé próximamente avanzar en la instalación de la Subdelegación de Policía Científica en el Predio de la Escuela Agraria, logrando una vez más un espacio nuevo acorde al servicio para la dependencia y la posibilidad de brindar seguridad de manera descentralizada a barrios como Villa Aurora y Villa Magdalena.

También vamos a realizar intervenciones tanto en la Comisaría Segunda, en la Subcomisaría de Loma Negra, como en la Subcomisaría de Sierra Chica.

En cuanto a nuevas dependencias que brinden más seguridad y protección a los olavarrienses, vamos a instalar la sede del Comando de Patrulla en las instalaciones edilicias del ex Matadero, llevando una delegación que tiene un gran movimiento y presencia las 24 hs a los barrios Matadero, Isaura, cuarteles y Belén.

Por último, vamos a conformar la Guardia Urbana para fortalecer la Prevención y disuasión de ilícitos y faltas en general. Por medio de esta iniciativa, un equipo de trabajadores de la Subsecretaria de Protección Ciudadana, acompañados de personal policial, realizarán recorridas preventivas en distintos puntos de la ciudad y localidades.

De esta manera, aspiramos a multiplicar la capacidad operativa, entendiendo a la prevención como una de las mayores herramientas de contención del delito.

Se adquirirán seis moviles que se estan gestionando con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenas Aires.

En relación al sistema de cámaras de seguridad, llevamos adelante tareas que permitieron recuperar la funcionalidad de algunas de ellas. Es así como se recompusieron 2 cámaras en Circunvalación y San Martín; 3 cámaras en Independencia y Trabajadores; 1 cámara en Plaza Luján; y 1 cámara en Urquiza y Avellaneda. Para estas unidades hubo que hacer reparaciones en fibra óptica y reemplazos de domos y switch.

También, desde inicio de este año mantuvimos reuniones con un proveedor local de servicios de fibra óptica, con quien trabajamos en el desarrollo de un convenio marco que nos permita integrar su red desplegada a la del municipio, con la finalidad de recuperar la totalidad de las cámaras de video vigilancia colocadas en el Partido de Olavarría, e incorporar incluso más puntos estratégicos que hoy no hemos podido alcanzar.

Vamos a recuperar las más de setenta cámaras inalámbricas instaladas desde 2017 en diferentes puntos del Partido de Olavarría, como así también conectar las treinta colocadas en 2023, y que nunca reportaron al centro de monitoreo, es decir que nunca llegaron a funcionar. Precisamente hoy se encuentran en funcionamiento las cámaras del barrio Pickelado que no reportaban a Monitoreo.

Asimismo recuperaremos el monitoreo de las localidades de Colonia Hinojo, Hinojo, Loma Negra y Sierra Chica. A su vez, nos devolvería la visión sobre cruces y puntos estratégicos, como así también muchos accesos al casco urbano del Partido. Actualmente se están desarrollando pruebas conjuntas en el Barrio Pickelado y la localidad de Hinojo con intervención de las Direcciones de Sistemas y de Monitoreo del Municipio. – Este convenio, a su vez, irá acompañado de una fuerte inversión en equipos de procesamiento de imágenes y almacenamiento de datos (servidores), monitores, joysticks, y distintos equipamientos técnicos y de software para mejorar la capacidad de operación del Centro Municipal de Monitoreo.

DESARROLLO ECONÓMICO

En materia de Desarrollo Económico, claramente nuestro Partido no es una isla ni una ciudad autónoma. Nuestra historia nos demuestra que Olavarría se hizo grande a partir de su industria cementera, con las pymes que son un eslabón fundamental de esa producción y el trabajo de los olavarrienses en distintos rubros que transformó a Olavarría en una ciudad pujante destacándose en la región.

Por eso los olavarrienses vemos con mucha preocupación la decisión de impulsar la importación de cemento en nuestro país. Desde el Gobierno Municipal, somos conscientes de este escenario y estamos trabajando en alternativas para mitigar su impacto. En este sentido, promovemos programas de financiamiento y herramientas de apoyo para las empresas en vinculación constante con el Banco Provincia, impulsando la diversificación productiva en sectores como los parques eólicos y fortaleciendo los lazos con los sectores industriales para generar nuevas oportunidades que puedan dar respuestas desde el ámbito local en esta situación.

A lo largo de los últimos meses, hemos trabajado arduamente para recuperar el diálogo institucional con los agrupamientos empresariales, como el PIO, la Unión Industrial y otros actores claves de la producción local. Con estos acuerdos, hemos comenzado obras de limpieza en los canales del PIO y la mejora de la iluminación en el parque Zalo, mantenimiento de los espacios verdes en Parques Industriales I, II y V, ZALO y parque de granos, mientras seguimos trabajando en regularizar la situación de tierras en el Sector Industrial Planificado Los Fresnos, lo que permitirá que los productores puedan obtener sus escrituras.

Además, continuamos con la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas, con un total de más de 380 millones de pesos que se han canalizado para financiar proyectos de crecimiento y expansión empresarial.

En este año nos enfocamos en el impulso a las Pymes y los emprendedores locales que son un motor esencial de nuestro desarrollo económico, y es por eso que desde el municipio hemos impulsado diversas iniciativas para apoyarlos y estamos abocados a pensar estratégicamente el desarrollo de cada sector.

Comenzamos en septiembre el mes de la industria con una exitosa ronda de negocios con la participación de casi 300 empresas locales, lo que facilitó la concreción de numerosos acuerdos comerciales.

Inauguramos la primera edición de la Expo “Olavarría produce” donde visibilizamos la riqueza y diversidad productiva junto a más de 50 empresas que tienen asiento en nuestro partido, como también instituciones educativas como la escuelas técnicas, agropecuaria, ITECO y la Universidad Nacional del Centro.

Por eso con mucha expectativa estamos trabajando en la realización de la segunda edición y consolidar a la Expo “Olavarría Produce” como un evento de referencia que esté a la altura del Partido de Olavarría, el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires.

Además, a través del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, hemos gestionado créditos por más de 56 millones de pesos para emprendedores locales, apoyando especialmente a aquellos de la economía popular. También hemos implementado una serie de capacitación y asesoramiento en áreas clave como la gestión emprendedora, habilitaciones comerciales, uso de redes sociales y financiamiento. Estas acciones han beneficiado a más de 860 emprendedores en nuestra comunidad.

El lanzamiento de mercados solidarios, como el “Atardecer de Feria” y otros eventos de venta y encuentro, ha proporcionado un espacio para que los productores y emprendedores locales sigan creciendo y generen contacto con nuevos consumidores.

Nuestro sector agropecuario sigue siendo uno de los principales motores de la economía, y desde el Municipio estamos comprometidos con la producción de nuestro campo y el arraigo rural. A través de la Comisión de Lucha Contra las Plagas, hemos trabajado activamente para controlar y erradicar plagas que afectan la producción, como la tucura, las cotorras y otros problemas que enfrentan los productores rurales. Durante la última campaña, logramos pulverizar más de 127.000 hectáreas, lo que evitó daños significativos en nuestros campos.

En colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, hemos gestionado ayudas por más de 11 millones de pesos para el sector apícola, y más de 3 millones de pesos para el sector hortícola, con el objetivo de mejorar la producción, la eficiencia en el riego y la resiliencia ante fenómenos climáticos adversos.

Otro aspecto clave para pensar el desarrollo económico de Olavarría y las localidades es el turismo. Sabemos que Olavarría cuenta con un potencial enorme para atraer visitantes, y por ello hemos trabajado en la creación de nuevos senderos turísticos en la localidad de Sierras Bayas, como el Sendero Cultural Histórico-Patrimonial y el Sendero Verde y Geológico. Estos circuitos no sólo promueven el turismo, sino que también fomentan el cuidado del ambiente, la educación y la preservación de nuestros espacios verdes.

Además, hemos continuado con el fortalecimiento de nuestras festividades y eventos culturales, como el “Música en las Alturas” y otros encuentros gastronómicos, que no sólo impulsan el turismo, sino que también brindan oportunidades de negocios para los emprendedores locales.

AMBIENTE

Queremos avanzar hacia el desarrollo de una “Olavarría más verde” no solo desde lo ambiental sino también pensando en las posibilidades del desarrollo económico. Las políticas de reciclaje, economía circular y el desarrollo de energías alternativas comienzan a marcar el camino de una ciudad y sus habitantes más comprometidos con el ambiente.

En agosto de 2024, firmamos un convenio con la Cooperativa Viento en Contra, estableciendo un compromiso conjunto para la recolección, separación y disposición final de los residuos recuperables en nuestra ciudad. Este nuevo impulso del programa GIRO ha permitido recuperar más de 60.000 kilos de reciclables en solo cinco meses, y más de 30.000 kilos mensuales a través de los Ecopuntos y puntos verdes distribuidos en parques y zonas clave de Olavarría.

Es importante destacar que esta política pública no solo se piensa desde el desarrollo ambiental, sino que también genera empleo directo e indirecto para 44 personas, incluyendo promotoras, operarios, y recuperadores informales. Además, recientemente realizamos la primera venta de reciclables, enviando más de 35.000 kilos, lo que no solo mejora la rentabilidad de los recicladores urbanos, sino que también destina un porcentaje de las ganancias a las arcas municipales para garantizar el funcionamiento del programa GIRO. Este es un ejemplo claro de cómo la economía circular puede ser una herramienta potente para la sustentabilidad y el desarrollo económico.

Caminos rurales: En los inicios del 2024 nos encontramos con una situación anormal en cuanto a precipitaciones, cuyos valores sobrepasaron ampliamente la media anual. Esto generó que se vea restringida la transitabilidad en algunos caminos, por lo que rápidamente se diagramó el plan de contingencia, donde se distribuyeron varios equipos en la red para restablecer la situación. Una vez estabilizada la red, se licitó el mantenimiento, alteo y conformación de los caminos rurales, dividiendo el partido en 6 zonas para una mejor ejecución. 5 de ellas fueron tercerizadas, mientras que una de las zonas se mantiene con equipos y personal municipal. Este plan de mantenimiento tiene una duración de 12 meses, y se invirtió un total de $1.400.000.000. Teniendo presente el plan hidráulico ordenador, se licitó la limpieza, mantenimiento y reparación de alcantarillas, donde se dividió al partido en dos grandes zonas, aportando equipos como retropala y camión volcador, además de la provisión de tubos de distinto diámetro. También este plan de mantenimiento es a 12 meses, y se invirtió un total de $ 250.000.000.

Cabe destacar que nos reunimos mensualmente con la mesa agropecuaria y semanalmente informamos las tareas que se viene realizando desde 2024, se detallan las distintas actividades que se realizan, donde se ubica toda la maquinaria de la red vial y las tareas que se van a realizar la semana siguiente.

En materia de obras de alteo y entoscados, se concluyó a mitad de 2024 el Puente del Hinojo de Lamas, con un valor de $ 45.000.000, y recientemente se licitaron dos obras importantes, el entoscado que une la fábrica L´Amalí con la localidad de santa Luisa (Con un valor de $ 45.816.600), y el desvío del peaje de Hinojo (con un valor de $32.200.000). Las mismas están próximas a arrancar en el corriente mes.

También se destaca el plan de alteos y conformación de cunetas llevados a cabo con horas de la licitación de mantenimiento, entre los meses de noviembre y febrero, donde la ausencia de precipitaciones nos permitió reconformar las cunetas y altear caminos con situaciones complejas en los periodos llovedores.

Nuevamente las precipitaciones en este mes exceden a la media por lo cual conformaremos un plan de trabajo acorde a lo sucedido para abordar esta situación.

OBRAS PARA EL DESARROLLO DE OLAVARRÍA

En materia de obra pública, para comenzar queremos decir que hemos concluido las obras que se estaban ejecutando en la gestión anterior y habían quedado inconclusas, estas son:

La parte nueva donde funcionará la clínica quirúrgica del Hospital Municipal Héctor Cura: $ 335 millones.

Terminación de la 2° etapa de repavimentación de la avenida Eva Perón: 273 millones.

Cordon cuneta Barrio Carlos Pellegrini: $259 millones.

Red de agua loteo Colonia Hinojo: $95 Millones.

Ampliación del CAPS N° 7: $100 millones.

Además de las obras de mejoramiento y reparación de la infraestructura educativa, de salud y de diferentes dependencias municipales que buscaron atender y comenzar a solucionar el “déficit oculto” con el que nos encontramos, durante estos meses de gestión se concretaron y se están llevando a cabo obras vinculadas al mejoramiento o ampliación de los servicios de agua, gas y cloacas; obras hidráulicas y también de luminarias.

En el transcurso de la gestión se realizaron obras de iluminación por un monto de $23.503.204,77 en:

Av. Eva Perón y Av. de los Trabajadores;

Plaza Bº Trabajadores I y II;

Plazoleta Barrio F. Quiroga;

Skatepark;

Calle 25 bis y Colectora 226

Etapa I de Reparación en el Parque Eseverri

Además, se encuentra en ejecución la extensión de la red de baja tensión del Parque Los Fresnos ($8.926.771,24).

En el mismo período también se realizaron obras de mejora de servicios de agua y gas:

Ampliación de red de gas en calle 13 Bis, Bolívar, Crisólogo Larralde, Coronel Suárez ($17.991.295)

Ampliación red de agua para 100 viviendas Barrio CECO III ($20.170.348)

Construcción de un nuevo pozo de agua en Calle 2 y prolongación Av. Pringles ($54.305.948,25).

Ampliación de red de agua para empalmar cañería en Sierras Bayas ($ 9.052.197)

Además se encuentra en construcción un nuevo pozo, cañería de impulsión y tendido eléctrico para mejorar la red de agua en calle 2 y Rivadavia ($ 98.202.499,00).

Con respecto a la red cloacal, durante 2024 se llevó a cabo la limpieza de Laguna 1 y reparación de motores de los aireadores en Loma Negra.

Además, en 2025 iniciarán las obras del colector cloacal norte, el gobierno provincial será el encargado de financiar esta importante obra que beneficiará a más de 8 mil hogares y a más de 25 mil olavarrienses.

Con respecto a las Obras Hidráulicas, en junio de 2024 iniciamos un Plan de Obras que se han visto reflejadas favorablemente teniendo en cuenta los eventos de lluvias que iniciaron a finales de febrero y tuvieron su punto crítico la semana pasada. Se realizaron alrededor de 100 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad de Olavarría y de las localidades. Entre las intervenciones con más impacto se encuentran:

Limpieza del canal aliviador de Urquiza (De calle 130 a San Jacinto 1.500m), que favorece el escurrimiento de un 30% de la ciudad, aliviando a barrios como Carlos Pellegrini, Eucaliptus, Provincias Argentinas, Provincias Unidas, entre otros.

Rectificación y ampliación del Arroyo San Jacinto desde Pellegrini al Laguito AMCO. Favorece la salida de agua de los canales que llegan al mismo.

Limpieza de Canal Ruta 60 desde la alcantarilla del camino a Blanca Chica hasta la RN N°226, evitando que el agua de las sierras Dos Hermanas llegue al casco urbano.

Limpieza canal Loma Negra desde ruta 51 a su desembocadura con en Canal 157, favoreciendo el escurrimiento de la localidad

Limpieza de canales en Hinojo. Se trata de tres canales fundamentales para el desagote de esta Localidad, los cuales son paralelos a las vías y hacía 10 años que no se realizaba dicho mantenimiento.

Limpieza de Canal de Sierra Chica desde salida en el arroyo Tapalqué hasta alcantarilla de cruce con camino a Miñana. Favoreció al escurrimiento de la localidad, ya que la misma no tuvo estancamiento de agua en sus calles internas.

Limpieza conducto Calle Picapedreros en Sierra Chica que transparenta el escurrimiento de gran parte de la localidad, llevando el agua al canal que cruza la misma.

Limpieza de Canales y construcción de alcantarillas en Base Bonino y Avda. Ituzaingó. Ayudó a los tiempos de escurrimiento, aunque falta completar los trabajos.

Colocación de Clapetas en la salida de los desagües en Barrio Eucaliptus y Área 226. Ayudó a que el agua no ingresara a las calles del barrio ni a la colectora de Ruta 226 desde los canales de La Rioja y 226.

Reparación de taludes de resguardo de los principales canales de desagüe de la Ciudad, evitando que éstos desborden y se produzcan anegamientos puntuales. Un caso especial fue el canal de Area 226 que provocó el ingreso de agua al barrio Carlos Pellegrini en marzo de 2024.

Limpieza y conformación de cunetas/canal en Calle Las Heras, con construcción de alcantarillas de acceso a viviendas. El funcionamiento favorable se vio reflejado en el barrio, ya que la calle se convierte en la única salida de agua desde el arroyo San Jacinto a la Calle 173.

Limpieza y conformado de cunetas en Barrio Parque Arano con limpieza del canal Av. Pueyrredón, el cual saca el agua pluvial del barrio. La limpieza del Canal Av. Pueyrredón evitó que el agua ingresara al Barrio Los Sauces, produciendo más anegamientos.

Para poder lograr una mejor evacuación del arroyo en el casco urbano se requiere mantenimiento aguas abajo del puente de RN N° 226, en el sector de la Estancia La Isolina.

Efectuando esta limpieza evitaremos desbordes en el sector de la Cantera Galasur, el Molino viejo, puente del Paso López y el Relleno Sanitario de la Ciudad.

Para este 2025, vamos a invertir en obra pública más de 11 mil millones de pesos. Para nosotros la obra pública es una política prioritaria, que potencia todo el entramado productivo de la ciudad, además de generar empleo y contribuir al consumo volcado en nuestros comercios, lleva dignidad y calidad de vida a las familias.

A esta partida corresponde sumarle los ingresos por la venta de la calle de Loma Negra, que también se traducirá en obras y que ascienden a 2.305.000 dólares.

Llevaremos adelante una significativa inversión en la ciudad con la ejecución del Programa de Acompañamiento Integral para la Autoconstrucción de 112 viviendas. Destinaremos 400 millones de pesos para conformar un fondo rotatorio de autoconstrucción y así permitir que las familias paguen en cuotas accesibles los materiales y luego más personas puedan acceder a este financiamiento.

Respecto de las obras en los barrios Villa Aurora, Isaura y AOMA invertiremos 583 millones de pesos en una primera etapa de construcción de cordón cuneta sumamente necesario para el escurrimiento del agua, ordenar visualmente a los barrios y facilitarles a los vecinos con una referencia para construir sus veredas, colocar árboles o disponer canteros. Estas obras permitirán además un mejor mantenimiento de las calles, mejorando sus condiciones y conservándolas por tiempos más largos.

Vamos a realizar las cloacas para el barrio 10 de Junio por un monto de $955.222.000; gas para sector de Villa Aurora ($186.468.000); la 1° etapa de la pavimentación Av. La Rioja ($587.677.907,29.) y ampliación de la red de agua para 100 viviendas del barrio CECO III ($12.700.000).

Vamos a realizar una primera etapa en el barrio Lourdes y barrio Trabajadores de pavimento articulado por una suma de más de 600 millones de pesos en coordinación con el gobierno provincial.

Vamos a destinar 700 millones de pesos en pavimento en los accesos principales del barrio Pickelado (Bolívar y Coronel Suárez) y en dos cuadras que son claves para el escurrimiento del agua en el barrio Carlos Pellegrini.

Colocaremos 860 luminaria led en distintos puntos de la ciudad y partido de Olavarría por más de 400 millones de pesos.

Vamos a colocar paradas de colectivos en puntos estratégicos de la ciudad como Dorrego y Rivadavia, San Martín y Alsina, Belgrano y Rivadavia, entre otras, más el reacondicionamiento de las existentes por más de 35 millones de pesos.

Equipamiento urbano para espacios públicos; en las que se incluye restauración y mantenimiento de juegos de plazas por una suma de 107 millones de pesos.

En cuantos a los complejos habitacionales, estamos trabajando en un proyecto de licitación por una suma de Intervenciones Urbanas en los Barrios Independencia, 104 Viviendas y Banco Provincia 326.400.000 e intervenciones Urbanas en el Barrio Jardín 70.000.000 en la que se van a reacondicionar estos lugares, planificar obras y colocación de accesorios que pondrán en valor estos lugares.

Intervenciones Urbanas en el Barrio Amparo Castro por $213.600.000.

Se concretará una ampliación del Cementerio Loma de Paz por 230.000.000 y desagüe del cementerio por 30.500.000.

Vamos a invertir en Equipamiento Urbano para Espacios Públicos en distintos Puntos de la Ciudad y Localidades $300.500.000

CIERRE

A pesar de los desafíos iniciales, hemos logrado sentar las bases para comenzar a tener un municipio fortalecido, con mayor capacidad de acción y profesionalismo.

Estamos ante un nuevo punto de partida, transitando un nuevo año de gestión que nos encuentra trabajando como el primer día, con mucha energía y entusiasmo.

Alcanzar este nivel de inversión y planificación en un contexto de recesión es posible gracias al esfuerzo y dedicación que conlleva una buena administración de los recursos de los olavarrienses.

Es importante contar con políticas públicas a nivel nacional que potencien las enormes virtudes que tiene un municipio como el de Olavarría y fomente la producción.

No podemos dejar sin protección a vastos sectores de nuestra sociedad, es imperioso promover el desarrollo productivo de nuestro país, que motorice la generación de puestos de trabajo, que ponga en el centro de la escena a la inversión en obra pública, que abrace y defienda a la educación pública, a los jubilados y no que fomente la especulación financiera, la cultura del individualismo y el sálvese quien pueda.

Necesitamos más que nunca un irrestricto respeto por las instituciones, por nuestra Ley fundamental que es la Constitución, y por la democracia toda.

Este es el estado de situación ante el cual los olavarrienses vamos a tener que discutir, con seriedad y responsabilidad, cuál es el destino inmediato hacia dónde nos queremos dirigir. Las opciones serán: si seguimos apostando por un Estado municipal que administre los recursos con responsabilidad, que promueva la inversión productiva y la obra pública, que fortalezca sus servicios y busque el desarrollo de las localidades, o emprendemos una vez más un camino de retroceso, como ya ha sucedido en nuestra ciudad, con un gobierno municipal totalmente fragmentado y carente de vocación de servicio.

Estamos orgullosos del camino recorrido hasta el momento y tenemos la firme convicción de que durante esta etapa vamos a poder profundizar todo aquello que hicimos en estos 15 meses.

Nuestro principal objetivo es que Olavarría sea una ciudad de oportunidades, donde todos puedan desarrollarse, crecer y vivir con dignidad.

Estamos comprometidos a seguir trabajando incansablemente; defendiendo el rol del municipio; escuchando a cada vecino como lo venimos haciendo; apostando a los valores que más nos identifican a los olavarrienses, que son el trabajo y la producción; cumpliendo con el deber de la palabra y, especialmente, honrando con nuestra tarea la enorme responsabilidad por la cual fuimos elegidos.

Con mucha claridad quiero reafirmar nuestro compromiso de gestionar cada día por una Mejor Olavarría, sin mezquindades, con sensibilidad, caminando las calles y mirando a los vecinos a los ojos.

Muchas Gracias

