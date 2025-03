Asamblea por hechos de violencia contra enfermeros en la guardia del Hospital: «no podemos seguir así”

Tras una asamblea convocada por el mismo personal de enfermería, la cual derivó en una reunión con las autoridades del Hospital Municipal, Yetsenia Mora brindó detalles del reclamo y de los resultados tanto de la asamblea como de la reunión.

En el Hospital Municipal Héctor Cura, se realizó hoy una asamblea auto-convocada por el personal de enfermería, para debatir entre ellos los pasos a seguir luego de denunciar episodios de violencia que incluyen agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de familiares o pacientes insatisfechos con la atención. Esta asamblea derivó luego en una reunión entre los enfermeros y las autoridades.

Según comentó Yetsenia Mora, quien habló con los medios en representación de sus colegas, aunque hay presencia policial en el exterior, esta no es suficiente para garantizar la seguridad del personal. Esto se pudo comprobar ayer, cuando ocurrió un nuevo episodio de violencia dentro del hospital.

De acuerdo a lo dicho por Mora y sus colegas, los enfermeros, los camilleros y otros trabajadores de Urgencias y Guardia médica son los más afectados y sufren no solo las agresiones en sí, sino también el impacto emocional de estas experiencias. Mora sostuvo que, luego de dichas agresiones, el equipo de enfermeros “tenemos que seguir laburando. El enfermero que fue agredido, se puede ir a su casa solamente por ese día, y el resto tiene que seguir”.

A pesar de las constantes solicitudes a la dirección del hospital para mejorar la seguridad y reducir la carga laboral, como la reducción de jornada a seis horas, denuncian también que no han recibido respuestas satisfactorias.

“El personal está cansado, ya no damos más. Hay una diferencia terrible de sueldos, donde todos hacemos el mismo trabajo, pero ganamos unos más o menos que otros. Nos dicen, no se puede ahora, no hay dinero. Los aumentos no son significativos con relación a lo que es actualmente todo el tema de inflación y demás. No damos más, necesitamos respuestas rápidas, necesitamos que nos acompañen, que nos apoyen, porque no damos para más”, sentenció Mora, con el asentimiento de sus compañeros.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp