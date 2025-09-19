“Aumentan la tasa y todavía no usaron la plata que tienen para arreglar los caminos”

HCD 2024

Un pedido de informes de concejales opositores indaga sobre el Fondo afectado para Obras de Infraestructura Rural del Partido de Olavarría.

Concejales de los bloques Juntos por Olavarría y Pro-ERF señalaron que el Fondo afectado para Obras de Infraestructura Rural del Partido de Olavarría arroja una recaudación superior a los dos mil trescientos millones de pesos ($2.312.124.379,34) y que solo se han invertido $1.124.874.263,03: esto es, un ejecutado de menos del 50% a menos de 100 días de que finalice el presente ejercicio económico.

En este contexto, conocida la noticia del aumento de tasas dispuesto por el intendente Maximiliano Wesner, los ediles presentaron un pedido de informes sobre la inversión realizada, en base a este fondo de afectación exclusiva de recursos, en infraestructura rural y adquisición de bienes de capital que mejoren la calidad de vida rural.

“La diferencia existente entre lo recaudado por este concepto y lo invertido por el Municipio en el área, nos hace preguntarnos por qué se resolvió aplicar un aumento del 14,5% para la Tasa de Servicios Generales Rurales y del importe mínimo para Marcas y Señales, siendo que a la fecha se lleva ejecutado menos de la mitad de lo recaudado en el año por ambos conceptos”, indicaron los concejales.

Finalmente remarcaron, que entre los puntos del pedido de informes, solicitan el detalle de gastos ejecutados desde el 1 de enero de 2025 a la fecha afrontados con este fondo, “porque los vecinos nos manifiestan sobre el mal estado de los caminos rurales, nosotros también los vemos. ¿Dónde está la inversión si los caminos son un desastre?”