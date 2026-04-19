Banderazo en Olavarría: piden paz para El Líbano en el Paseo Jesús Mendía

Imagenes Mauricio Latorre

En la tarde de este domingo, integrantes de la colectividad libanesa y otras instituciones se congregaron en el Paseo Padre Jesús Mendía para llevar adelante un banderazo bajo la consigna «Paz para el Líbano». La iniciativa surgió de la filial de la Unión Cultural Argentina Libanesa de Buenos Aires con el objetivo de reunir a descendientes y miembros de la comunidad para manifestar un pedido de cese de hostilidades.

Durante el encuentro, Fernando Bugosen, presidente de la UCAL (Unión Cultural Libanesa) a nivel nacional, explicó los motivos de la convocatoria en un contexto de invasión y guerra que ha dejado miles de muertos y heridos en aquel país. «Nosotros como colectividad o como hijos o nietos o descendientes de libaneses tenemos la responsabilidad de estar a la altura y poder brindar un apoyo al país de los Cedros, el país de nuestros abuelos», expresó Bugosen.

El dirigente enfatizó que la manifestación se realizó fuera de cualquier posicionamiento político, centrándose exclusivamente en un pedido humanitario. Los presentes se reunieron con banderas y el emblema del cedro, símbolo que representa a la nación libanesa. Por su parte, Belén Vergel, quien también participó de la organización, agradeció el acompañamiento de las distintas colectividades presentes que se sumaron al anhelo de paz para la región.