Cobertura electoral de Olavarría se destaca a nivel provincial
Medios de comunicación de Olavarría han demostrado una excelente performance en la cobertura de las elecciones de 2025 a través de streaming, posicionándose entre los más vistos de la provincia de Buenos Aires.
Rendimiento destacado de «En Línea, CDN y 107»
La transmisión conjunta de En Línea, Central de Noticias y FM 107 Moebius logró ubicarse entre las 10 mejores de toda la provincia, según un relevamiento realizado por el medio Infocielo.
La cobertura, dirigida por Fabricio Lucio y Alexis Grierson, contó con un equipo de casi 20 personas y se destacó por su alcance. De acuerdo a las métricas del relevamiento, la transmisión de «En Línea, CDN y 107» acumuló 2442 visitas.
Otras transmisiones de Olavarría
Además de la mencionada, otras transmisiones de Olavarría también registraron una importante cantidad de visitas, consolidando la relevancia de la ciudad en la cobertura electoral vía streaming:
- Verte: 3390 visitas (8 en PBA)
- En Línea, CDN y 107: 2242 visitas(10 en PBA)
- LU32: 445 visitas (25 en PBA)
- 90.1 Unicen: 188 visitas (31 en PBA)
- Cadena 103: 71 visitas (34 en PBA)
Rendimiento de medios en otras ciudades de la provincia
El relevamiento de Infocielo muestra que el interés de la audiencia se concentró en diferentes puntos de la provincia. La transmisión más vista fue la de Canal 8 Stream de Mar del Plata con 13.113 visitas. Le sigue el propio medio Infocielo de La Plata, con 10.353.
A continuación, un resumen de la performance de otras ciudades:
Mar del Plata:
- Canal 10: 6.143 visitas
- Brisas: 2.304 visitas
La Plata:
- 0221: 2.931 visitas
- EnAgenda: 900 visitas
- SUBE: 580 visitas
- La Redonda: 424 visitas
- Estación Sur: 260 visitas
Junín:
- Canal 10: 1.523 visitas
- Democracia: 1.044 visitas
- La Verdad: 447 visitas
- Mestiza: 151 visitas
La Costa:
- Canal 11: 2.352 visitas
- Canal 2 AVC: 538 visitas
Otras ciudades:
- La Opinión (San Pedro): 8.103 visitas
- Cruce (Conurbano*): 4.335 visitas
- Chacabuco en Red (Chacabuco): 3.674 visitas
- El Eco (Tandil): 3.400 visitas
- Semanario Act. (Moreno): 2.034 visitas
- Visión (Punta Alta): 1.677 visitas
- La Brujula (Bahía Blanca): 1.377 visitas
- El Nacional (La Matanza): 804 visitas
- Canal 4 (Pergamino): 536 visitas
- El Norte (San Nicolás): 2.413 visitas
- Radio Atomika (San Martín): 370 visitas
- Tres Ciudades (Ensenada): 214 visitas
- Jovita (San Isidro): 198 visitas
- Casares On Line (Carlos Casares): 105 visitas
- Cadena Nueve (9 de Julio): 428 visitas
El informe, que abarca métricas hasta el 10 de septiembre de 2025 a las 18:00 horas, señala la masiva participación de la audiencia a través de plataformas como YouTube.