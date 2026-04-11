Comisión Especial: Coopelectric podría pedir la nulidad del decreto por el fin de la concesión eléctrica

Este viernes se realizó una nueva reunión de la Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, en la que participaron autoridades de Coopelectric en el marco del análisis del servicio en el distrito.

Formaron parte del encuentro el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, y el asesor letrado de la entidad, Adolfo Rocha.

Uno de los ejes centrales fue la situación del contrato de concesión. Desde la cooperativa indicaron que en 2021, antes del vencimiento del acuerdo original (octubre de 2022), se presentó un pedido formal de prórroga por 30 años ante el Municipio, que no tuvo respuesta.

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En ese sentido, desde Coopelectric reconocieron que “daban por hecho” que la extensión sería otorgada, aunque no existiera un acto administrativo que lo confirmara.

El asesor letrado sostuvo además que la falta de respuesta no implica necesariamente una negativa y mencionó normativa provincial que, según su interpretación, respalda esa postura, aunque existen criterios jurídicos que la contradicen.

Durante la reunión, Aramburu afirmó que la cooperativa tiene intención de continuar con la prestación del servicio, pero advirtió que podrían recurrir a la Justicia si no se alcanza un acuerdo con el Municipio.

En ese marco, señaló que se analiza la posibilidad de solicitar la nulidad del Decreto N° 6297.

Cabe recordar que semanas atrás el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul declaró “abstracta” una presentación previa de la entidad, en la que buscaba definiciones sobre el estado del contrato.

Otro de los puntos abordados fue la situación económica de la cooperativa. Según expuso Aramburu, Coopelectric arrastra un déficit operativo cercano a los 600 millones de pesos mensuales.

Ante este escenario, defendió la aplicación de la “contribución capital en acciones” como herramienta para sostener el funcionamiento frente a la falta de actualización tarifaria.

Además, ubicó el origen del desfasaje en 2017, cuando —según explicó— comenzó el desfinanciamiento del Fondo de Compensación provincial destinado a cooperativas eléctricas.

En cuanto a la prestación del servicio, el titular de Coopelectric indicó que la situación actual impide proyectar obras de infraestructura, por lo que los esfuerzos están concentrados en atender contingencias y problemas puntuales en la red.

La comisión, presidida por Federico Aguilera y con Lucía Palacios como secretaria, también está integrada por Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini.

En la reunión estaba convocado además el síndico titular, Jorge Raúl Cataldi, quien no asistió.

De cara al próximo encuentro, se resolvió convocar a representantes del Departamento Ejecutivo Municipal para continuar con el análisis del servicio y la situación contractual.