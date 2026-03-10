Con gran marco de público, se desarrolló una jornada de encuentro y reflexión para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

La actividad se llevó adelante este lunes en las instalaciones del Comité Radical, donde mujeres compartieron los desafíos cotidianos que enfrentan y cómo se involucran para resignificar y transformar la realidad propia y de la comunidad.

Este lunes 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante una ronda de mates con el objetivo de compartir un momento de encuentro y reflexión. La actividad se desarrolló a partir de las 19 horas en las instalaciones del Comité Radical y contó con un gran marco de asistentes.

Durante la propuesta, las mujeres presentes pudieron brindar sus testimonios acerca de los desafíos que enfrentan y cómo se involucran para resignificar y transformar la realidad propia y de la comunidad.

Al respecto, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, señaló: “En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, compartimos una actividad muy dinámica, enriquecedora y productiva que nos permitió reflexionar y pensar juntas nuestra agenda de trabajo”.

En esta misma línea, explicó que durante la actividad “surgieron proyectos, iniciativas e ideas que fortalecen el rol de las mujeres en nuestra comunidad”.

“Buscamos visibilizar a cada mujer como protagonista en la construcción de esa sociedad más justa e igualitaria que anhelamos. Porque cuando las mujeres participamos y ocupamos espacios de decisión, nuestras comunidades crecen. Es importante que sigamos trabajando juntas por la Olavarría que queremos”, cerró.