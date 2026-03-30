Crecimiento desigual: sube la actividad, pero cae el poder adquisitivo

Un informe reciente del Banco de la Provincia de Buenos Aires describe una dinámica económica marcada por contrastes: mientras algunos indicadores muestran recuperación, los ingresos de la población continúan en retroceso.

Según el relevamiento, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 0,4% en enero de 2026 y acumula un crecimiento del 3% desde junio de 2025. Sin embargo, en ese mismo período, los salarios privados registrados cayeron en términos reales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El informe señala que se consolida una situación poco frecuente: crecimiento de la producción en simultáneo con deterioro de los ingresos.

La recuperación económica está impulsada principalmente por actividades vinculadas al mercado externo. El sector agropecuario mostró un crecimiento cercano al 10%, mientras que minería y canteras avanzaron alrededor de un 7%.

En contraste, la industria y la construcción se mantienen rezagadas, con niveles de actividad cercanos a un 10% por debajo de los registrados en 2023.

Este escenario refleja un cambio en el motor de la economía: las exportaciones ganan protagonismo frente a un mercado interno debilitado

Menos ingresos, menos consumo

El informe también advierte sobre el impacto en el empleo y el consumo. Entre junio y diciembre se perdieron más de 80 mil puestos de trabajo privados formales, mientras que el crédito a las familias mostró una caída en los últimos meses.

En ese contexto, la caída del poder adquisitivo se traduce en una menor demanda interna, que no logra acompañar la recuperación de algunos sectores productivos

Uno de los puntos centrales del análisis es la relación entre inflación y salarios. El documento señala que cuando la inflación real supera a la esperada, los ingresos pierden poder de compra.

En ese sentido, se destaca que en el 70% de los casos analizados desde 2017, cuando la inflación fue mayor a la prevista, el salario real cayó.

Por eso, el informe remarca que no solo es necesario reducir la inflación, sino también mejorar la precisión de las expectativas para evitar nuevas pérdidas.

Finalmente, el análisis plantea que la política económica enfrenta un escenario de difícil resolución, con distintas alternativas que implican costos.

Entre ellas, se mencionan la posibilidad de impulsar el crédito para reactivar el consumo, reducir la intervención cambiaria o sostener el esquema actual, en un contexto donde la inflación no termina de consolidar su baja y los salarios no se recuperan.

