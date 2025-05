Crisis en el AMCO: Destacan aporte del municipio pero reclaman un subsidio vital para la institución

Al momento la señera institución del automovilismo está acéfala.

Gustavo Tolosa (Bandera a Cuadros)

El AMCO, una entidad que está en crisis institucional, de falta de definiciones, de ver quién la va a seguir conduciendo. Gustavo Tolosa es el presidente interino tras la renuncia del Ingeniero Juan Traversa. En la mañana de este miércoles habló con Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias y remarcó que la institución hoy está acéfala, dijo: «tuvimos el lunes a la noche una asamblea en la cual no se presentó una lista y se decidieron los socios que estaban presentes cerrar las puertas del club hasta que se pueda concretar una asamblea y una lista para poder seguir los mandatos del club.»

En ese sentido Tolosa recordó que, «nosotros veníamos trabajando ya desde el año 2013, yo quedé como tesorero de Juan Traversa y desde que asumió este gobierno, que nos cortaron un subsidio que nosotros veníamos teniendo, que ya veníamos con gestiones anteriores, cada vez se nos hacía más difícil podernos mantener, nos empezamos a endeudar, hasta que un día le dije a Juan, Juan, no podemos seguir más así, se nos hace imposible bancar semejante monstruo y no, vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir un poquito más, bueno, hasta que llegó un momento que tomé la decisión y renuncié porque realmente a mí se me ponía imposible cumplir con todos, todos me venían a cobrar a mí, como tesorero era visible y bueno, tomé la decisión de pegar un paso al costado.»

En ese sentido Tolosa señaló que, «Nosotros hasta que comenzó la gestión del Intendente Wesner veníamos con un subsidio otorgado que el subsidio consistía en el pago de dos empleados más las cargas sociales. Para nosotros es imposible seguir funcionando porque es un predio muy grande en el cual cuesta mucho mantenerlo y la realidad que no hay cantidad de eventos que se puedan realizar en el autódromo, sobre todo donde más cuesta en esta parte del año, en el invierno, donde los días son más cortos, más frío, mucha humedad y para hacer actividad al aire libre de la que realmente se puede hacer en el autódromo es muy complicado.»

El presidente interino de la institución señaló que, «si bien el municipio últimamente, se comprometió y nos ayudó, que estamos agradecidos a eso, no podemos decir que nos dejó de lado, pero siempre pusimos por delante que necesitábamos volver al subsidio, porque realmente yo tengo dos empleados en blanco. No me sirve que me ayuden cortándome el pasto. Me ayuden a que me den, me ayuden a pagarles a los empleados y que los empleados se encarguen de cortar el pasto. Porque hoy indemnizarlos, para sacarlos, tampoco tenemos la forma.»

«Lo que sí entendemos también es que el municipio no puede ayudar a todos los clubes. No se puede hacer cargo de todos los clubes. Eso lo entendemos. Lo que sí nosotros venimos pregonando es un subsidio que viene de años.» No es que se le pide a este gobierno únicamente. Y como siempre decimos, es un club distinto. Es un club reconocido a nivel nacional. Vos en cualquier lado que salís, yo salgo mucho, ando con el Turismo Pista con Nicolás Romero, y veo Olavarría del autódromo de los hermanos de Emiliozzi. Tiene un reconocimiento afuera que nosotros lo que notamos es que hoy acá no se hace valer eso.»

«No se trata de mantenerlo. Tenemos uno de los mejores autódromos, la mejor pista, en la mejor ubicación, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y es como que no le damos bolilla.»

