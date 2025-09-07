Daltón Jauregui a Guillermo Lascano sobre las boletas: «las nuestras no dicen 3%

El candidato a Senador Provincial de Unión y Libertad, Daltón Jauregui contestó este domingo la acusación de Guillermo Lascano sobre maniobras para confundir al electorado dentro de los cuartos oscuros.

Unión y Libertad y la alianza La Libertad Avanza tienen boletas muy similares dado que predomina el color violeta característico de los soldados de Javier Milei.

Lascano mostró un video donde ambas boletas aparecían mezcladas.

Daltón Jauregui se sumó al posteo y dijo, «Guillermo querido, sepáralas bien. Fíjate que las nuestras no dice 3%».

La chicana claramente está vinculada a las denuncias de corrupción que recayeron sobre Karina Milei.