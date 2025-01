Despidos en Cantera Piatti / Santillán: “hace un año que las empresas están despidiendo trabajadores”

Tras conocerse este martes del despido de 10 trabajadores de Cantera Piatti (Una de la mas importante del país) y la crisis en el sector Minero de Olavarría por la inactividad económica del rubro, el Secretario General de AOMA, Alejandro Santillán señaló que, preocupa la situación del sector. En ese sentido señaló que Los trabajadores llevan a cabo una medida de fuerza y este miércoles habrá una reunión en el ministerio de Trabajo entre el gremio y la empresa.

El dirigente gremial manifestó que la situación “es propia de lo que se está viviendo en nuestra actividad al no haber obra pública. Esto es, lamentablemente, un final anunciado”.

“Estamos en una situación preocupante”, afirmó el dirigente gremial y apuntó contra el gobierno nacional porque “este déficit cero y esta inflación que en los papeles la están bajando, es consecuencia de que no invierte. Al no invertir, obviamente las rutas se destruyen, no tenemos un país que crezca, sino que es un país que está estancado. Y un país estancado significa que no hay obra pública”.

“El 70 o más del 70% de lo que nosotros producimos en nuestra querida Olavarría va a la obra pública y bueno, lamentablemente nos toca ser parte de la casta y de la libertad. Entonces hoy no hay trabajo, las empresas no venden porque no hay obras, esa esperanza que tienen que los privados inviertan aún no apareció. Y en consecuencia el resultado es que tiran trabajadores a la calle”, manifestó.

El dirigente gremial sostuvo que “estamos trabajando a un 30-40% y si me decís hace unos meses atrás estábamos a un 10-20%. La realidad es que es muy grave, ya han desvinculado, o sea, han perdido más de 200 puestos de trabajo de mineros”.

“Nosotros decimos que por cada puesto de una cantera hay cuatro más para adelante que se quedan también sin trabajo”, aseguró Santillán y mencionó que “basta con hablar en la familia, en los vecinos, en los amigos, que tenemos cada vez más gente allegada que perdió su trabajo. La verdad que es muy preocupante, estos empresarios de la minería que obviamente hicieron lobby y querían el libre mercado y que querían todas estas cosas que acompañaron esta decisión de este gobierno”.

Para el secretario general de AOMA “les salió el tiro por la culata porque obviamente que las empresas que están todas relacionadas con la minería de Segundo y Tercer Grado, que sería todo lo que es la construcción, está parado. Basta con ver las cementeras, con ver que cada vez hay menos camiones en la ruta, que no hay obras, que los compañeros de la construcción siguen desocupados. Nosotros hace un año, en enero o febrero del año pasado, tuvimos una caída muy grande y a los meses empezamos a ver las empresas como se empezaban a deshacer de trabajadores”, señaló a LU 32.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp