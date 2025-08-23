El Municipio realizará obras por más de 40 millones en Casa de María – Ilusiones

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido. La novedad la comunicó en el marco de una mesa de trabajo con referentes institucionales y educativos que se concretó en horas de la tarde en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

“Es igualdad de derechos, de oportunidades. Vamos a destinar alrededor de 170 millones de pesos para concretar distintas obras, por eso esta mesa de trabajo. Queremos generar un ida y vuelta, como lo hacemos también con cada escuela pública que visitamos. Un intercambio que sin dudas se va a traducir en una mejor calidad de vida de todas las personas que transitan las instituciones. En un contexto lamentable, adverso para las personas con discapacidad, nosotros seguimos acompañando y queremos hacerlo de manera compartida, entre todos”, narró el intendente Wesner al iniciar el anuncio.

En el caso particular Casa de María – Ilusiones se prevé una inversión de más de 40 millones de pesos y se realizarán los siguientes trabajos:

Casa de María – Ilusiones, Avellaneda 4151

Demoliciones:

_ Retiro de membrana

_ Retiro de todo elemento suelto y/o deteriorado de la cubierta y aleros del techo tejas

_ Retiro del tanque de agua, para reemplazarlo por el de 2000 lts existente

Obras nuevas:

_ Se provee y coloca membrana geotextil en todo el techo de losa y sus cargas.

_ Se repara todo el techo de tejas.

_ Se anula el tanque de agua existente y se abastece a otro conjunto de tanques (cisterna + reserva) situado sobre la losa del sector escuela.

_ Se construye un depósito con techo de losa de viguetas pretensadas, cielorraso de PVC y pisos cerámicos. Se proveen y colocan carpinterías.

_ Se realizan los revoques y aislaciones pertinentes para la mampostería nueva del depósito.

_ Se pinta en el interior del edificio los cielorrasos reparados con látex blanco.

_ Se pinta el depósito nuevo con látex blanco interior y exterior.

_ Se colocan pisos y zócalos cerámicos tipo California Beige 51×51 de Alberdi sobre carpeta y contrapiso a nivel del piso interior.

_ Distribución de agua a sanitarios desde nuevo tanque.

_ Reubicacion de caldera.