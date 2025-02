En Olavarría se desarrolla una pericia clave para la investigación de la muerte de Santiago Maldonado

La reactivada causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue generando novedades.

Por estas horas se está realizando un importante peritaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), razón por la cual Sergio Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, se trasladaron a Olavarría.

Acá esperan los resultados del estudio para identificar la especie animal que podría haber provocado las lesiones constatadas durante la autopsia en el rostro de Santiago Andrés Maldonado.

Sergio Maldonado -hermano de Santiago – habló con Página 12 y explicó que «a siete años y medio el nuevo juez convocó a la Unicen para realizar este peritaje, y es la primera vez que podemos ofrecer nuestro perito de parte, nos permitieron ampliar el informe de la palinóloga, que era de parte del Estado, y aclarar las contradicciones de la autopsia».

La medida se está realizando en nuestra ciudad en esa ciudad, en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Las conclusiones podrían demorar varios días, y hasta entonces no dejaron trascender mayores detalles.

En Olavarría, Sergio Maldonado compartió además un encuentro con Carmelo Vinci, referente indiscutido de la defensa por los derechos humanos en Olavarría.

La causa por la muerte de Santiago Maldonado

En octubre pasado, el expediente 8232/2017 caratulado Echazu, Emmanuel y otros s/ desaparición forzada de persona comenzó a activarse de la mano de la reapertura de la pesquisa a manos del juez federal Fernando Calvete, sobre la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen el 1 de agosto de 2017, y la aparición de su cuerpo sin vida el 17 de octubre.

En mayo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó definitivamente al juez Gustavo Lleral, que había cerrado el caso, y había revocado el sobreseimiento de los gendarmes imputados. Ese magistrado instaló la versión de que el tatuador anarquista «se ahogó solo» mientras los gendarmes apuntaban con armas de fuego a sus amigos mapuche, pero para la familia los resultados de la autopsia dejaron más dudas que certezas, y en la causa nunca se les había permitido esclarecerlas, hasta ahora.

En ese sentido es que el juez Calvete habilitó la realización de peritajes complementarios, en base al listado de interrogantes solicitados por la querella que encabeza la abogada Heredia. Uno de ellos indica que «para el supuesto de que el cuerpo hubiera estado sumergido durante 78 días y se hubiera encontrado solo una lesión, explique científicamente las razones de que haya actuado solo un tipo de carroñero entre la diversidad existente en la zona y en una única oportunidad». El rostro del cadáver del joven, nacido en la localidad de 25 de Mayo, tenía lesiones y se trata de establecer qué animal las produjo, cuándo y cómo; si es compatible con la forma de ataque de un animal, y en tal caso si se trata de un carroñero o un depredador, porque uno ataca presas muertas y el otro, vivas. «Para nosotros se trata de una prueba fundamental, ya habíamos determinado la imposibilidad de que un cuerpo sumergido haya sido expuesto a la presencia de polen, ahora buscamos determinar cómo es posible que haya habido una sola lesión», explicó la letrada.

Respecto del polen, Heredia se refiere a que en octubre pasado Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la Universidad de La Plata, ratificó su hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia: en la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua desde el 1 de agosto de aquel año. Pero, además, indicó que pertenecen a una especie que florece en septiembre. Maldonado fue visto con vida por última vez ese día tras la feroz represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen. «El cuerpo de Santiago no estaba en el río porque lo dijo el propio Estado, la ministra Bullrich a través de su fuerza que era Prefectura, cuando tres veces afirmó que no estaba, y eso ahora se ratifica con este informe sobre el polen», había dicho a Página12 la abogada. A pedido de la familia Maldonado, el juez Calvete había solicitado la ampliación de ese punto de pericia de la autopsia, y la respuesta abonó la hipótesis de que su cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017, tal como se viene sosteniendo hasta ahora a partir de una interpretación sesgada y manipulada del expediente.

Esa tarea es la que continúa ahora en la Unicen.

Aquellas afirmaciones de Povilauskas –el polen encontrado en la ropa no pudo haber estado más de 30 días en el agua porque se habría desprendido– solamente habían sido rescatadas por la familia, pero no fueron impugnadas por ninguna de las otras partes del expediente. «La perseverancia de no bajar los brazos es lo que moviliza la causa, sin la constancia de Sergio no estaríamos acá acreditando que efectivamente aquel informe de autopsia no había dado respuestas, que las conclusiones fueron sacadas de manera arbitraria por el juez Lleral, y cuando se fue él también se fueron sus teorías de que Santiago se ahogó solo sin que nadie lo viera», había dicho entonces Heredia a este diario. «El informe del 24 de noviembre de 2017 de los 55 peritos que nunca fueron 55, generaba más preguntas que respuestas, y recién ahora se están develando algunas, entre ellas ésta: queda ratificado que ese polen no pudo estar entre 20 y 30 días porque no existía siquiera en el aire para que se adhiriera a la ropa de Santiago», agregó.

Otra de las revelaciones que trajo la reapertura del caso tiene que ver con la intervención de la Datip (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), que entregó un peritaje en video sobre los minutos previos al ingreso de los gendarmes a la Pu Lof de Cushamen, cuando en el camión Unimog dicen ‘acá tenemos que entrar, patearles y quemarles todo’, segundos antes del inicio del operativo tras el cual desapareció Maldonado, y con el cual la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pretendía desalojar la ruta 40. Los mapuche la habían cortado en repudio al encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala.