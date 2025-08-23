Escuelas Especiales de Gestión Privada: En Corim se realizarán obras por más de 14 millones de pesos

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido.

Maximiliano Wesner anunció una inversión de $170 millones para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada

La Escuela Especial Corim, ubicada en Aramburu 845 recibirá una inversión superior a los 14 millones de pesos. Allí se realizarán las siguientes obras:

_ Reparación de pérdidas de agua en baños
_ Construcción de 2 vados peatonales sobre accesos
_ Construcción de senderos
_ Sellado de las chapas y muro en el sector del SUM y aula
_ Colocación de membrana
_ Pintura exterior del edificio

