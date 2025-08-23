Infraestructura educativa: La escuela Corim recibirá obras municipales por más de 14 millones

El intendente Maximiliano Wesner anunció en la tarde de este viernes que el Municipio de Olavarría desplegará un ambicioso plan de obras que tendrá como destinatarias instituciones de educación especial de gestión privada del Partido.

La decisión municipal beneficia a distintos establecimientos y uno de los beneficiados será la Escuela Corim, ubicada en Vélez Sarsfield 3028

El Presupuesto Oficial para las obras es de 14.925.000

Obras a realizar en la Escuela Corim.

_ Se provee y coloca una cerradura nueva para una de las puertas de la escuela.

_ Se realiza el cielorraso de Durlock y se pinta el mismo, en el gabinete.

_ Se provee y coloca un sistema de izado nuevo en el mástil de roldanas y cable.

_ Se arregla el cielorraso del alero del patio y se pinta.

_ Se provee y coloca membrana geotextil en una losa, previo al retiro de la existente.

_ Se reparan revoques y pinta el frente.

_ Se pintan las rejas, cesto, puertas de gabinete y cordón de vereda de color similar al existente.

_ Se realiza toda la vereda nueva en piso de H°A° peinado.