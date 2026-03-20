Katopodis visita Olavarría este viernes y compartirá actividades con Wesner

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitará Olavarría este viernes.

A las 13 brindará una conferencia de prensa en el Salón Blanco, tras una agenda que incluye reuniones con empresas y recorrida por obras.

Durante su visita compartirá actividades con el intendente Maximiliano Wesner.

La visita se enmarca en un recorrido que el funcionario viene realizando por distintos municipios bonaerenses, una actividad que en el ambiente político se lee también en clave electoral: Katopodis es mencionado como uno de los dirigentes que podría competir por la gobernación de la provincia en 2027.

Antes de llegar a Olavarría, Katopodis cerró este jueves en Tandil el primer encuentro regional de un ciclo de debates que recorrerá las nueve regiones de la provincia. «Hoy en Tandil finalizamos este primer encuentro ¿Cuánto futuro cabe en la provincia? con un trabajo que se va a integrar a las otras 8 regiones», escribió el ministro en sus redes sociales.