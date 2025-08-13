Kicillof en Olavarría: «el discurso de la obra pública cero podía sonar novedoso, pero está teniendo un impacto feroz en la industria como en la construcción”

enlineanoticias.com.ar

Imágenes Mauricio Latorre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 45 viviendas y de escrituras gratuitas para familias del municipio de Olavarría, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Maximiliano Wesner.

enlineanoticias.com.ar

En ese marco, Kicillof afirmó: “En un país que tiene toda la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas que estaban en construcción en territorio bonaerense, estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que permiten cumplir los sueños y ampliar los horizontes de muchas familias”.

“En Olavarría se está viviendo una situación difícil como en todo el país, pero con una intensidad aún mayor: el discurso de la obra pública cero podía sonar novedoso al principio, pero ya está teniendo un impacto feroz tanto en la industria como en la construcción”, señaló el Gobernador y agregó: “Por culpa de las políticas económicas de Milei cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en un municipio que representa al corazón productivo de nuestra provincia”.

enlineanoticias.com.ar

Por último, Kicillof resaltó: “Milei siempre encuentra los recursos cuando se trata de financiar a los bancos, pero nos dice que no hay plata para terminar el acceso a Sierras Bayas y mejorar el estado de la Ruta Nacional N°3”. “Venimos a decirle al pueblo de Olavarría que cuentan con nosotros: la Provincia va a seguir construyendo viviendas y avanzando con todas las obras que están en marcha”, concluyó.