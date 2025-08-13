Kicillof en Olavarría / Santellán: Los empleados de comercio no se van a olvidar nunca de Axel Kicillof y del Intendente Wesner

Sin dudas uno de los momentos más relevantes y emotivos de la visita del gobernador Axel Kicillof se dio en el marco de la entrega de las primeras 58 viviendas del barrio CECO III, que se concretó ante una gran cantidad de adjudicatarios, familiares, allegados y público en general. El acto contó con la participación del secretario general del Centro de Empleado de Comercio, Miguel Santellán.

Santellán fue el primer orador de la mañana y señaló que, » hoy es un día de alegría para los empleados de comercio. Realmente es emocionante ver cómo las familias han podido, hacer su sacrificio para tener su casa propia y el gremio ayudarlas para que esto ocurra en el menor tiempo posible.»

El gremialista señaló que, «realmente estoy emocionado por esto, no menos podía hacerlo. Aunque nosotros estamos acostumbrados a hacer barrios. Tenemos en nuestra ciudad y en las adyacencias barrios hechos por todos por todos lados.»

«Por lo tanto, este es un barrio más que vamos a entregar y lo hacemos con agradecimiento, al Instituto de la Vivienda, con agradecimiento al compañero gobernador por haber hecho y a todos sus ministros, con un agradecimiento muy grande al compañero intendente, que fue desde el principio un gestor importantísimo en esta en este proyecto.»

Por último indicó que, «hay cien viviendas en Olavarría para cien familias que van a dejar de alquilar. Y esto es sumamente grato y de y de alegría, ¿no? Así que nuevamente, compañero gobernador, muchísimas gracias. Los empleados de comercio no se van a olvidar nunca de Axel Kicillof, como tampoco se van a olvidar nunca del Intendente Wesner, no se van a olvidar nunca de la compañera Batakis.»

