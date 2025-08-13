Kicillof en Olavarría / Wesner: “estamos dando soluciones habitacionales, la obra pública dinamiza, promueve el trabajo, que es lo que necesitamos»

En la jornada de este miércoles el intendente Maximiliano Wesner junto al Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y funcionarios municipales y provinciales encabezaron una nutrida agenda de actividades que incluyó la entrega de las primeras 58 viviendas del barrio CECO III y más de mil escrituras y títulos de propiedad. Además, se inauguró oficialmente la Casa de la Provincia y se visitaron las obras de pavimentación de avenida La Rioja y de construcción del Polo Judicial, que se ejecutan de manera articulada entre la Provincia y el Municipio.

El mandatario comunal señaló en su discurso de bienvenida el agradecimiento al gobernador, «gracias Axel por confiar, por confiar en el Centro de Empleados de Comercio, por concretar de manera coordinada esta política pública para seguir dando respuesta en materia habitacional”, expresó Wesner.

Al respecto, el intendente manifestó que, “sabemos de la demanda habitacional que tenemos en nuestro distrito como en tantos otros, por eso creíamos que era necesario hacerlo y concretarlo”, agregó.

Posteriormente puso el acento en que el Barrio CECO III es un beneficio para “toda la comunidad de Olavarría, porque acá trabajaron en forma permanente 200 trabajadores, 200 vecinos de la ciudad. Acá proveyeron de materiales corralones de la ciudad, comercio de la ciudad estuvieron vinculados a la construcción de este barrio. “Estamos dando soluciones habitacionales, la obra pública dinamiza, promueve el trabajo, que es lo que necesitamos y este CECO III es respuesta de ello”, enfatizó.

Al respecto, Wesner remarcó: “Así como decirnos que la construcción es clave porque dinamiza las economías locales, la paralización de la obra pública impacta muy negativamente en nuestras comunidades”. “Por eso, este complejo habitacional transforma e incluye no solo a las familias que hoy reciben sus casas, sino también a todos los sectores que fueron partícipes de su construcción: 200 trabajadores, corralones de la ciudad y muchos proveedores del municipio”, agregó.

