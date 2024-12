Kicillof prometió ponerse «al hombro» la construcción de una alternativa a Javier Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó “una mateada” con vecinos en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, evento reeditado de su campaña electoral, de cara a los comicios legislativos de 2025.

“Esta convocatoria es para juntarnos a reflexionar, debatir y unir fuerzas para el año que viene que es electoral. Está completamente prohibido bajar los brazos, quedarse en casa y pensar que esto que pasa hoy en Argentina va a durar para siempre o que lo va a resolver otro”, expresó Kicillof. Y añadió: “Lo tenemos que resolver nosotros con militancia y con organización”.

En su análisis del primer año de gestión de Javier Milei en el gobierno nacional, el Gobernador puso el foco en la pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados. “A causa de las políticas del Gobierno nacional estamos viviendo un derrumbe estrepitoso de los ingresos populares: en promedio cayó 16% el salario real. Milei les robó dos meses de sueldo por año a los trabajadores. A los jubilados les quitó otro 20%: todo esto explica porque no hay ventas, cierran los comercios y caen las pymes”, precisó.

En esa línea, sostuvo que “no hay nada novedoso” en el modelo del país que “trae Milei”, y apuntó que “el ajuste lo pagan los jubilados, las provincias y los que sufren los tarifazos”.

Para diferenciarse de la gestión libertaria, Kicillof sentenció: “Allí donde Milei quita, el Gobierno de la provincia aparece y acompaña”. Y graficó: “La Nación liquidó a 12 mil pymes, mientras que nosotros multiplicamos los créditos productivos, invertimos en parques industriales y llegamos a 10 millones de usuarios de Cuenta DNI para apuntar el consumo. Lo mismo con las universidades: Milei las quiere cerrar, nosotros abrimos centros universitarios en el interior para que todos los pibes tengan mejores oportunidades”.

El mandatario provincial no dejó de destacar el problema que significa la paralización de la obra pública para los municipios. “La paralización de la obra pública es uno de los puntos más graves de este modelo: 16 mil viviendas frenadas, obras en rutas nacionales y en materia de salud y educación”, señaló. En tanto, sobre su gestión de Gobierno, destacó que en la Provincia “no detuvimos ni una sola obra y, aunque sabemos que no alcanza para reemplazar a la Nación, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un Gobierno provincial que está actuando como una red y un escudo para no dejar a nadie en el camino”.

Ante un presente de ajuste y un futuro en el que, tal como ha repetido el presidente Milei, seguirá haciendo sonar la motosierra, Kicillof instó a los ciudadanos a unirse y sumar fuerzas.

“Nuestra tarea es organizar a todos los sectores que sufren las políticas de Milei y darles voz: tenemos que sumar a los sindicatos, a los estudiantes, a los trabajadores, a las pymes y a los pequeños productores rurales”, expresó el mandatario provincial ante decenas de vecinos que lo acompañaron.

“En la provincia de Buenos Aires nos esperan enormes tareas: el año que viene tenemos que explicarle a nuestro pueblo que se va a votar si habrá más o menos educación, salud, seguridad y obras. Vamos a ir a las urnas a decir que necesitamos más Estado y más derechos”, afirmó. Y cerró: “Tenemos que construir un inmenso frente junto a todos los sectores que están en lucha. Como Gobernador tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un espacio que represente una alternativa para el futuro: me comprometo a seguir trabajando y a recorrer plaza por plaza y barrio por barrio de nuestra provincia. No van a poder convertirnos en una colonia porque está el peronismo para impedirlo. Juntemos la fuerza necesaria para darle un mensaje claro a Milei: el pueblo de la provincia de Buenos Aires está convencido de que nuestra Patria no se vende”. (DIB) ACR