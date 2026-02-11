Kicillof refuerza su perfil duro contra la reforma laboral y encabeza una columna en la marcha gremial

Kicillof, durante la marcha universitaria. Archivo DIB.

Axel Kicillof reforzará su línea de oposición dura a la reforma laboral, cuando encabece mañana una columna del Movimiento Derecho al Futuro, su sector al interior del PJ, en la marca sindical que la CGT y las dos CTA realizarán al Congreso al mediodía para rechazar el proyecto del gobierno, que se tratará en la cámara de Senadores.

Hoy, Kicillof aprovechó la inauguración de un acueducto en La Plata para disparar munición gruesa contra la iniciativa: “Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral ”, dijo el gobernador, quien se mostró con el intendente de La Plata, Julio Alak y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

El gobernador se desmarcará así de mandatarios de origen peronista pero cercanos al gobierno, como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo o Gustavo Sáen z, que respaldaron la iniciativa, aunque el último de ellos denuncio presiones de la conducción del PJ nacional, en manos de Cristina Kirchner, para que no lo hagan.

Kicillof, en cambio, expresó un rechazo de plano a la idea, en línea con la posición de gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), aunque mañana será el único de ellos que estará en la calle para apoyar la protesta gremial.

No bien se enteró de la novedad, la senadora libertaria Patria Bullirch, una de las artífices del acuerdo que permitirá tratar mañana la iniciativa, cruzó al gobernador. “Kicillof, en vez de ir a la marcha, ponete a trabajar y a dar el ejemplo. El miércoles, los bonaerenses salen a trabajar, como todos los días… y muchos lo hacen con miedo por la inseguridad que viven a diario. Menos marchas y más gestión ”, escribió la senadora en su perfil de X.

Ayer, la provincia la administración bonaerense fijó posición formal mediante un documento de más de 50 páginas presentado este lunes en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, con la participación del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores nacionales, provinciales y representantes de diversas entidades sindicales.

El informe expresa una profunda preocupación por el impacto que la llamada “Ley de Modernización Laboral” tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina, advirtiendo sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical

¿Qué objeta el documento del gobierno bonaerense?