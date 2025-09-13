La Cámara Electoral determinó que Fuerza Patria se ubique en el centro de la boleta única

Tras un pedido de los apoderados de Fuerza Patria y el rechazo de la Junta Electoral bonaerense, la Cámara Nacional Electoral resolvió reubicar a Fuerza Patria en el séptimo lugar de la boleta única de papel.

Los demandantes habían argumentado que los colores asignados a las agrupaciones «Fuerza Patria» y «Liber.ar» «no resultarían suficientes para diferenciarlos» en tanto en virtud del sorteo practicado quedaron ubicados de manera contigua.

Por unanimidad, la cámara evaluó la razonabilidad del pedido y consideró que «se procura evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones».

Agregó que «en atención a las particularidades del caso de autos – en el cual quedó un espacio vacío en la boleta, y se verificó una evidente posibilidad de confusión en el electorado -, corresponde revocar la sentencia apelada, debiendo la Junta Electoral Nacional colocar a la agrupación «Fuerza Patria» en el 7° lugar de la Boleta Única de Papel que antes ocupaba el partido «Demócrata Progresista», distrito Buenos Aires, cuya participación ha decaído para este proceso electoral». (DIB)