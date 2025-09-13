La Cámara Electoral determinó que Fuerza Patria se ubique en el centro de la boleta única

Política
Por En Linea Noticias 0

Tras un pedido de los apoderados de Fuerza Patria y el rechazo de la Junta Electoral bonaerense, la Cámara Nacional Electoral resolvió reubicar a Fuerza Patria en el séptimo lugar de la boleta única de papel.

Los demandantes habían argumentado que los colores asignados a las agrupaciones «Fuerza Patria» y «Liber.ar» «no resultarían suficientes para diferenciarlos» en tanto en virtud del sorteo practicado quedaron ubicados de manera contigua.

Tras un pedido de los apoderados de Fuerza Patria y el rechazo de la Junta Electoral bonaerense, la Cámara Nacional Electoral resolvió reubicar a Fuerza Patria en el séptimo lugar de la boleta única de papel. Los demandantes habían argumentado que los colores asignados a las agrupaciones «Fuerza Patria» y «Liber.ar» «no resultarían suficientes para diferenciarlos» en tanto en virtud del sorteo practicado quedaron ubicados de manera contigua.

Por unanimidad, la cámara evaluó la razonabilidad del pedido y consideró que «se procura evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones».

Agregó que «en atención a las particularidades del caso de autos – en el cual quedó un espacio vacío en la boleta, y se verificó una evidente posibilidad de confusión en el electorado -, corresponde revocar la sentencia apelada, debiendo la Junta Electoral Nacional colocar a la agrupación «Fuerza Patria» en el 7° lugar de la Boleta Única de Papel que antes ocupaba el partido «Demócrata Progresista», distrito Buenos Aires, cuya participación ha decaído para este proceso electoral». (DIB)

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!