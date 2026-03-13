La UCR de Olavarría conmemoró el Día del Militante Radical en el aniversario del nacimiento de Raúl Alfonsín

La Unión Cívica Radical de Olavarría realizó este jueves 12 de marzo una actividad para conmemorar el Día del Militante Radical, en el marco del 99° aniversario del nacimiento de Raúl Alfonsín.

El encuentro se llevó adelante durante la tarde-noche en la sede del Comité Radical y contó con la participación de autoridades partidarias, militantes, afiliados y simpatizantes. Durante la jornada se generó un espacio de intercambio en el que los presentes compartieron reflexiones, recuerdos y experiencias vinculadas a sus inicios en la militancia dentro del partido.

En ese contexto, varios de los participantes relataron anécdotas personales y recordaron los motivos que los llevaron a involucrarse en la actividad política y partidaria.

El concejal Francisco González señaló que se trató de “una jornada de encuentro, de mucha reflexión, que nos invitó a recordar con diferentes actividades qué nos motivó a sumarnos y por qué somos militantes radicales, al recordar esos inicios de nuestra participación y momentos históricos fundamentales de la historia de nuestro partido”.

Además, agregó que “fue un muy lindo encuentro que nos ha servido para volver a encontrarnos y volver a sentir la identidad que tanto nos convoca”.

Por su parte, la presidenta del espacio, Belén Vergel, expresó: “Como militante radical, me gustaría invitar a que se sumen a mantener vivas nuestras banderas, honrar los principios que nos dieron origen y seguir trabajando, con esperanza, por una sociedad más justa, democrática e igualitaria”.

Finalmente, Vergel destacó el trabajo militante al afirmar: “Quiero personalmente reconocer a quienes, con convicción y compromiso, sostienen la militancia cotidiana, caminando, pregonando y luchando por estas ideas”.